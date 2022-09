Wer will noch die Arbeit machen? Fachkräftemangel am Beispiel von drei jungen Menschen aus der Region

Der Fachkräftemangel in Deutschland nimmt stark zu. Immer mehr Menschen fehlen in ganz entscheidenden Berufen - Berufe, die wichtig sind, um Probleme wie den Klimawandel, die Pandemie oder auch die Gaskrise zu überleben. Doch wie kann man das Problem lösen? Welche Ideen hat die Politik?

Vor allem aber: Warum entscheiden sich denn kaum mehr junge Menschen dafür, einen Beruf als Fachkraft zu ergreifen, eine Ausbildung im Handwerk, der Industrie oder dem Gastgewerbe anzufangen.

Diese Reportage sucht nach Antworten - und findet sie bei drei jungen Auszubildenden, die sich ganz bewusst für einen in der Gesellschaft nicht mehr so üblichen Weg entschieden und eine Ausbildung in der Pflege, im Handwerk und in der Hotellerie angefangen haben. Über ihre Beweggründe und das Problem des Fachkräftemangels berichtet diese Reportage. Und auch ein Experte nennt Lösungsansätze.