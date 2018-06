Im Moment ist es gut und praktisch, ein Syrer zu sein. Man wird mit offenen Armen empfangen, es wird einem auf die Schulter geklopft, den Kindern, die viel gesehen haben, über den Kopf gestreichelt. Wir mögen die Syrer.

Das war nicht immer so. Lange galten diese Menschen aus dem Nahen Osten als obskur. Syrische Geschäftsleute in Hamburg oder Berlin, das waren oft Leute, die mit verbotenen Dingen handelten, mit Raketenteilen, chemischen Zutaten, die das Regime nach dem Willen des Westens nicht bekommen sollte. Irgendwie schienen die Syrer undurchsichtiger als die Libanesen, die Restaurants mit gutem Essen in Stuttgart, München oder Köln betrieben, Christen waren und erfolgreich. Syrer galten, wenn sie nicht gerade im Exil waren, als Spitzel des Assad-Regimes. Und dann waren da noch jene, die zwar Syrer waren, aber irgendwie auch keine mehr. Der Autor Rafik Schami war so einer, Carlos Menem, der frühere Präsident Argentiniens, der Lyriker Adonis, der in Paris lebt und sich standhaft weigert, irgendetwas zu den Entwicklungen in Aleppo oder Damaskus zu sagen.

Event-Charakter

Und nun kommen ganz viele Syrer. Der Event-Charakter, den die Flüchtlingsbegrüßung in Bahnhöfen angenommen hat, fokussiert sich vor allem auf sie. Und auf solche, die sagen, sie seien Syrer, obwohl sie eigentlich aus dem Irak sind oder aus einem Land, das so viel mit Syrien zu tun hat wie Deutschland mit Albanien.

Die Syrer sind die guten Flüchtlinge. Weil sie vor den Fassbomben fliehen, die das Regime aus seinen alternden Flugzeugen wirft oder vor den Zerstörungen und Enthauptungen des Islamischen Staates.

Wir sind so nett zu den Syrern, weil sie meist mit der ganzen Familie kommen. Assad und der Islamische Staat liefern uns identifizierbare Feindbilder. Ihre Gräuel spornen uns viel mehr an, als jene, die der Islamische Staat im Irak verübt. Anders als im Falle der vergewaltigten Jesidinnen aus dem Irak, können wir uns mit dem Syrer identifizieren. Weil wir meinen, er sei irgendwie wie wir. Und weil viele von ihnen vor vier, fünf Jahren nie im Leben darauf gekommen wären, ihre Heimat hinter sich zu lassen, um in eine Flüchtlingsunterkunft im fernen Deutschland zu ziehen.

In den Jahren bevor der Bürgerkrieg begann, waren einige Zehntausend Deutsche zu Besuch in Syrien. Tourismus war eine Haupteinnahmequelle, seitdem der junge Augenarzt Baschar al-Assad die Macht von seinem krebskranken Vater übernommen hatte. Syrien, das war das Land, in dem der österreichische Nazi Alois Brunner bis zu seinem Tod gelebt hatte, das Land, in das sich der Terrorist Carlos geflüchtet hatte, bis seine mörderischen Eskapaden auch den Assads zu viel wurden.

Der junge Assad öffnete das Land. Er ließ das Internet zu, die Mobiltelefonie, er ließ seine Frau, eine junge Britin syrischer Abstammung, Dinge sagen, die den Syrern die Sprache verschlugen. Etwa, dass Syrer sich daran gewöhnen müssten, dass sie als Bürger nicht nur Pflichten hätten, sondern auch Rechte. Dass eine junge Frau, die zur Schule gehen wollte, dies auch von ihrer vielleicht sehr religiösen Familie ermöglicht bekäme.

Die Deutschen, die schon mal in Syrien waren, schwärmen. Von der Altstadt in Damaskus, den historischen Wasserrädern in der Stadt Hama, vom Hummus, der nirgendwo so gut schmeckte wie in Homs, von den Tempelanlagen in Palmyra oder dem Suk in Aleppo. Dieser historische Markt unterhalb der alten Zitadelle in der Stadtmitte wurde über Jahre von der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) renoviert, jener deutschen Entwicklungshilfeorganisation, die Ende der 1990er- Jahre einen Praktikanten in ihren Reihen hatte, der später traurig-berühmt werden sollte: Der Ägypter Mohammed Atta studierte Städtebau und plante den Einsatz deutscher Steuergelder in einer der schönsten Städte des Nahen Ostens.

Ein Kessel, in dem es gärte

Aber Syrien ist nicht nur die schöne Oberfläche von damals, nicht nur das säkulare Land, das perfekt funktionierte. Sondern Syrien war ein Kessel, in dem es gärte. In dem die säkular gesinnten Herrscher und die Intellektuellen von einer panarabischen Nation träumten.

Das Syrien, das jetzt kommt, ist nicht nur jenes, das wir von unseren Bildungsreisen kennen. Der christliche Polizist aus Daraa flieht genauso wie der kurdische Archäologe aus Aleppo. Es flieht das Lumpenproletariat aus einem verarmten Vorort von Damaskus, in dem mehrheitlich Palästinenser leben, ebenso wie der Zahnarzt und der Ökonom, der schon immer der Meinung war, dass die Herrschaft dieses Regimes nicht ewig dauern würde. Oder der Mann aus Aleppo, der als Gastarbeiter in Saudi-Arabien war, mit dem konservativen Gedankengut der Wahabiten zurückkehrte und sich, wenn er in Friedenszeiten eine Frau ohne Kopftuch sah, pikiert abgewendet hat.

Syrien ist eine Kopfgeburt, die nach dem Ersten Weltkrieg entstand. Und die Vielfalt des Landes, seine mehr als zehn christlichen Konfessionen, seine philosophierenden Kommunisten oder die im Untergrund tätigen Islamisten kamen miteinander aus, weil die Diktatur das so wollte. Weil die kleinen Freiheiten, die sie bekamen, – von den Saudis finanzierte Moscheen oder ein prickelndes Nachtleben in Damaskus –, in Ordnung gingen, solange die Herrschaft der Minderheit nicht infrage gestellt wurde.

Es ist heute eben nicht so, dass nur die Zahnärzte und die Philosophen und die Theaterschaffenden aus Syrien kommen. Es kommt auch der kaum des Lesens mächtige Bauer aus Rakka und der Arbeiter von den Ölfeldern in Deir-az-Zor. Und sie bringen ihre Wertvorstellungen mit, ihre Ideen von einem besseren Leben und davon, wie eine Gesellschaft auszusehen hat.

Die Begeisterung, mit der in Deutschland Syrer empfangen werden, hat etwas Herzerwärmendes. Aber was bringt uns zu der Überzeugung, die Syrer gehörten viel mehr zu uns als etwa die Iraker oder die Afghanen?

Entpolitisierte Mehrheit

Es ist naiv zu meinen, alle Syrer seien Gegner des Islamischen Staates oder des Assad-Regimes. Die Mehrheit der Syrer war vor dem Krieg entpolitisiert. Denn Politik war gefährlich. Sie hatten vielleicht Porträts von Baschar al-Assad als Sonnenschutz in den Heckscheiben ihrer Autos oder Überlandbusse, weil es keine anderen Sonnenblenden gab. Aber Syrien war bis vor wenigen Jahren wie eine DDR auf Arabisch, nur mit besserem Essen, atemberaubenderen Landschaften und schönen Menschen.

Baschar al-Assad und seine Clique haben die Nation beschworen, solange sie, die Alawiten, dort das Sagen haben konnten. Die Oberschicht fuhr früher mit dem Auto in den Urlaub nach Europa. Diese Leute sind uns nahe, weil sie französisch oder englisch parlieren und sehr erfolgreiche Geschäftsleute sind. Doch, dass eine Minderheit von zehn Prozent das ganze Land beherrscht, konnte nicht auf ewig gut gehen. Es würde ja auch nicht funktionieren, wenn die Ostfriesen oder die Sachsen uns über Jahrzehnte beherrschen und all ihr Handeln und Regieren auf die Fortsetzung dieser Herrschaft ausgerichtet ist.

Es stimmt, Syrien ist nah. Die Levante hat sich Europa immer viel näher gefühlt als umgekehrt.

Die Vielfalt, der kulturelle Reichtum und der religiöse Extremismus kommen jetzt zu uns. Kein Syrer ist wie der andere, die Gruppe nicht so homogen, wie die allgemeine Syrien-Euphorie es nahelegt.

Seien wir also nett zu den Syrern.

Aber seien wir nicht so naiv zu meinen, sie müssten Flüchtlinge Erster Klasse sein.