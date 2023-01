Immer weniger Streuobstwiesen: Wenn Tausende Arten ihr Zuhause verlieren

Bedrohte Biotope: Streuobstwiesen gelten zwar als Hotspots der Artenvielfalt. Bei den Naturschutztagen in Radolfzell bezeichnet sie Johannes Enssle, Landeschef des Naturschutzbunds (Nabu), am Donnerstag sogar als „unsere Korallenriffe“. Dennoch gehen immer mehr verloren – etwa zugunsten von Neubaugebieten, aber nicht nur deshalb. Ein Überblick:

Worum geht es?

In Baden-Württemberg gibt es so viele Streuobstwiesen wie nirgends sonst auf der Welt. Ihr Nutzen für Biodiversität ist wissenschaftlich belegt, sie dienen bis zu 6000 verschiedene Insekten, Tieren, Pflanzen und Pilzen als Lebensraum. Dennoch nimmt die Zahl der Wiesen kontinuierlich ab. Laut der jüngsten Obstbaumerhebung von 2018 gibt es 7,1 Millionen Bäume im Südwesten, verteilt auf rund 89.000 Hektar Fläche. Seit den 1960er-Jahren ist die Fläche um zwei Drittel geschrumpft. Sollte sich der Trend fortsetzen, werde es 2050 kaum noch nennenswerte Streuobstbestände geben, befürchten Forscher.

Was tut die Politik gegen den Schwund?

Seit 2009 gibt es eine Streuobstkonzeption mit etlichen Maßnahmen, sie wurde 2014 und wird aktuell wieder überarbeitet. Unter anderem gibt es Fördergeld etwa für die Pflege der Bäume, für die Vermarktung des Streuobsts und für Forschungsprojekte.

Sind die Streuobstwiesen denn ausreichend geschützt?

Rechtlich schon, sagt selbst Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND. Die grün-schwarze Regierung hat 2020 festgeschrieben, dass Streuobstbestände ab 1500 Quadratmetern Fläche zu erhalten sind. Ausnahmen sind aber möglich, wenn keine alternativen Flächen zur Verfügung stehen und für abgeholzte Bäume neue gepflanzt werden. „Wir haben erleben müssen in den vergangenen zwei Jahren, dass die Unteren Naturschutzbehörden sehr großzügig gesagt haben, es darf gefällt werden“, kritisiert Pilarsky-Grosch.

Welche Beispiele gibt es hierfür?

In Bretten im Landkreis Karlsruhe hat ein Fall kürzlich für Aufsehen gesorgt. Dort hatte das Landratsamt die Rodung von 40 Bäumen, die zum Teil 100 Jahre und älter sind, zugunsten eines Gewerbegebiets im Eilverfahren genehmigt. Bis der Nabu informiert war und Widerspruch einlegen konnte, waren die Bagger bereits am Werk. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe, das vom Nabu angerufen worden war, gab dem Naturschutzverband recht: Die Genehmigung für die Rodung hätte so nicht ablaufen dürfen.

Um zu erfahren, wie häufig derlei Ausnahmen genehmigt werden, hat der Nabu alle Unteren Naturschutzbehörden abgefragt. Das Ergebnis: 54 Anträge für Fläche von insgesamt 30 Hektar, von denen lediglich zwei abgelehnt worden seien. Das Bild sei nicht vollständig, so Enssle, denn die Daten umfassten lediglich die Zeit von 2020 bis vor einem knappen Jahr. Zudem seien die Ämter mitunter nicht sehr auskunftsfreudig. Das Landratsamt Ravensburg etwa habe nur Schätzungen übermittelt, da der Aufwand zu groß gewesen wäre, alle Akten zu durchforsten. „Diese Antwort kam nach fünf Monaten“, kritisiert Enssle.

Was gefährdet die Streuobstbestände außerdem?

„Als Hauptgrund für den Niedergang wird an oberster Stelle immer die mangelnde Wirtschaftlichkeit genannt, ohne eine wirtschaftliche Basis wird der Trend weiter abwärts gehen“, erklärt Klaus Schmieder, Professor an der Universität Hohenheim. Seine Erkenntnisse decken sich mit denen der Agentur neuland +, die im Auftrag des Agrarministeriums ein Gutachten zu einer „Streuobststrategie mit Maßnahmenplan und einer Streuobst-Erlebniswelt Baden-Württemberg“ vorgelegt hat. Das war im April 2022. Fazit: Den Streuobstbesitzern fehle es an Wissen, an Organisation und an Erträgen. Laut Daten der Initiative Hochstamm Deutschland haben sie in Baden-Württemberg lediglich 9,90 Euro pro 100 Kilogramm Saftobst von Keltereien und der Getränkeindustrie bekommen – 1,60 Euro weniger als im Bundesdurchschnitt und sogar 6,50 Euro weniger als ihre Kollegen in Bayern.

Was es brauche, seien starke Netzwerke, denn „überall dort, wo solche Netzwerke funktionieren, gibt es keinen Abwärtstrend“, erklärt Schmieder. Laut dem Gutachten soll das Land hierfür in sechs Streuobstregionen unterteilt werden. Die Region Albvorland etwa reicht von Aalen bis nach Balingen, die östlichen Ausläufer der Region Bodensee-Klettgau reichen bis nach Wangen. Es brauche Marketing, starke Förderung und unbedingt mehr Wissensvermittlung vom Land, betonen die Autoren des Gutachtens. Sie plädieren für ein mobiles Erlebniszentrum, das Streuobst zu den Menschen bringt und sie für das Thema sensibilisiert.

Was fordern Naturschützer?

BUND und Nabu fordern, dass die Regierungspräsidien über Baumfällungen entscheiden sollen, weil sie nicht so nah dran sind an den Kommunen wie die Landkreise. Außerdem müssen hierbei Naturschutzverbände beteiligt werden, fordern sie.

Was plant das Land?

Das Umweltministerium will sich das Gesetz zum Schutz der Streuobstbestände noch einmal anschauen, erklärt Staatssekretär Andre Baumann (Grüne). „Schlussendlich entscheidet der Landtag über Gesetzesänderungen.“ Das Agrarministerium steht zu einem stärkeren Schutz, wie ein Sprecher von Minister Peter Hauk (CDU) erklärt. „Hierzu wird aktuell nach einer ressortübergreifendenden Lösung gesucht. Credo dabei sollte sein: Schützen durch Nützen.“

Bis zum Frühjahr will das Ministerium eine überarbeitete Streuobstkonzeption vorlegen. Das Gutachten von neuland + diene als Grundlage. Klar sei, dass landwirtschaftliche Betriebe für ihre Arbeit im Streuobstbereich mehr Förderung bekommen sollen. Die Förderung für Baumpflege, von der auch Privatleute profitieren, soll zumindest erhalten werden. Mit Verweis auf den Erhalt der Artenvielfalt sagt der Sprecher: „Wir wollen die Produkte aus heimischem Streuobst noch besser erkennbar machen und ein Qualitätszeichen für den Bereich Streuobst einführen.“

Dank diesem sollen neue Vermarktungswege erschlossen und höhere Preise erzielt werden. Auch sollen Streuobstprodukten in den Landeskantinen vermehrt auf den Teller und ins Glas kommen. „Wir nutzen alle Möglichkeiten, auch finanziell, um den Bestand der Streuobstwiesen zu sichern und dafür zu werben, dass diese erhalten werden“, erklärt ein Sprecher Hauks. Mehr wäre wünschenswert, aber wegen der Haushaltslage und der zugewiesenen Mittel nicht möglich.