Etliche Kunstrasenplätze ruiniert - Vereine fühlen sich alleingelassen

Spielabbruch wegen Granulatverklumpung. So oder so ähnlich hieß es in den letzten Tagen bei einigen Vereinen aus der Region, die ihre Spiele auf Kunstrasenplätzen ausführen. Eine kaugummiartige Masse verklumpt an den Schuhsohlen und erhöht damit das Verletzungsrisiko der Sportler.

Der Württembergische Fußballverband musste handeln und lies einige Plätze sperren. Die Vereine verstehen die Entscheidung, fühlen sich bei der Frage nach der Sanierung und deren Kosten alleine gelassen! Nach Corona und der Energiekrise kommen auf sie jetzt die nächsten Kosten zu.