Die Zahl der neuen Coronafälle im Kreis Ravensburg ist rückläufig. In der vergangenen Woche gab es innerhalb von sieben Tagen nur noch sechs bestätigte Neuinfektionen (Stand Freitag). Auch die Krankenhäuser der Oberschwabenklinik (OSK) haben mittlerweile fast alle Covid-19-Patienten entlassen können. Am Montag wurden dort nur noch sechs behandelt, drei in Ravensburg und drei in Wangen. Dennoch wird eine zweite Welle befürchtet, die dann unter Umständen schlimmer ausfällt.