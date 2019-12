Wenn der Oberschwabe zum „Patron“ in Rumänien wird

Patron. So steht’s an seiner Bürotür. Und so nennen sie ihn auch. Dabei ist das Alfred Barth, 75, fast schon ein wenig unangenehm: „Aber hier, in Rumänien, heißt der Chef einer Firma halt so halt so.“ – und zwar egal, wo der Chef eigentlich herkommt. Alfred Barth ist in Binzwangen im Landkreis Biberach zu Hause. Aber eigentlich auch wo ganz woanders – nämlich in der westrumänischen Metropole Temeswar. Dort betreibt Barth, oberschwäbischer Unternehmer durch und durch, seit Mitte der 1990er-Jahre die „Barum Technik“, ein Tochterunternehmen seines metallverarbeitenden Betriebes in Binzwangen. Nach über einem Vierteljahrhundert als „Patron“ eines rumänischen Unternehmens ist Barth gerade dabei, die operative Leitung seiner Tochterfirma in neue Hände zu geben.

Rumänien – der Neuanfang: Am 15. Dezember werden genau 30 Jahre vergangen sein, als der Aufstand gegen das kommunistische Ceausescu-Regime begann. Was folgte, war ein politisches und wirtschaftliches Holterdipolter: Korruptionsskandale, bestechliche Politiker, zuletzt der Versuch, durch eine umstrittene Justizreform europäische Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit abzuschaffen.

Großkonzerne präsent

Aber da gibt es noch die andere Seite Rumäniens, gerne zu besichtigen in einer Großstadt wie Temeswar. Wer durch die Ausfallstraßen fährt, sieht riesige Transparente allzu bekannter deutscher Großkonzerne wie Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, aber auch etwas kleinere Unternehmungen wie Hella und Dräxelmeier. Sie haben sich hier in den vergangenen Jahren nach und nach angesiedelt, schätzen vor allem die gut ausgebildeten Ingenieure und IT-Experten, aber auch die Arbeit der Beschäftigten in den Werkhallen. Mit rund zehn Milliarden Euro Direktinvestitionen zählen die etwa 7500 Firmen mit deutscher Beteiligung zu den wichtigsten Investoren in Rumänien. Der Autozulieferer Daimler lässt im siebenbürgischen Sebes PKW-Getriebe fertigen, Filialen der Kaufland-Gruppe locken Kunden überall im Land in die immergleichen Einkaufs-Zweckbauten. Und die deutsche Metro-Gruppe begann bereits Mitte der 90er-Jahre, das ganze Land mit Verkaufsmärkten zu überziehen.

Doch Alfred Barth war noch vor all diesen „Großen“ da. „1992 bin ich zum ersten Mal nach Temeswar gereist“, erinnert sich der entschlossen wirkende Binzwanger. Teile für die Autoindustrie und für die Baumaschinenproduktion wollte er zukaufen. „Die Qualität der Warenmuster war hervorragend – und die Preise auch.“ Das hat den Schwaben Barth damals entzückt. Weniger entzückt war er, als seine rumänischen Geschäftspartner die ersten Serienprodukte anlieferten: Da häuften sich Qualitätsprobleme in einem Ausmaß, das nicht mehr zu vertreten war. Dabei, so Barth, habe er doch gesehen: „Sie können es eigentlich da unten.“

Und dann ist er halt nochmals ‚da unten‘ hingefahren, nach Rumänien. Und hat entdeckt: „Sehr gute Mitarbeiter, die was draufhaben. Aber ihnen hat die Führung gefehlt – einer, der die Qualität kontrolliert, der alles zusammenhält.“ Und dann hat er entscheiden, dass er selbst eine Firma gründet, um Metallteile, bearbeitet und lackiert, nach Deutschland zu bringen.

Eine Idee, die sein Leben veränderte

Das war die Idee, die Barths Leben veränderte: Sein Zuhause war fortan häufiger die große rumänische Stadt Temeswar denn das oberschwäbische Dörfchen Binzwangen. Seinen Binzwanger Betrieb übergab Barth seinen Söhnen – und machte im fernen Rumänien ein neues, großes Fass auf: Die Mitarbeiterzahl seiner rumänischen Unternehmung steigt in Hochzeiten auf über 700 Köpfe.

Vom Büro des ‚Patrons‘ bis in eine der Produktionshallen dauert es gerade mal zwei Minuten. Zu hören ist das Zischen von Pressluftgeräten, das leise Surren von Motoren. „Hier machen wir gerade die Kühlflüssigkeitsleitungen für die S-Klasse von Mercedes. Da ist noch viel Handarbeit dabei.“ Und genau die sei in Deutschland zu teuer – abgesehen davon, dass „wir uns schwertun, in Oberschwaben überhaupt Leute für so etwas zu finden.“ In Rumänien rechnet sich Handarbeit dagegen noch: Seinen Arbeiterinnen und Arbeiter zahlt Barth pro Kopf und Monat zwischen 800 und 900 Euro netto. Das entspricht in etwa dem Fünffachen des in Rumänien vorgeschriebenen Mindestlohns und immerhin dem Zweifachen eines Lehrer-Salärs. Allerdings liegen die Löhne und Gehälter deutscher Metallfacharbeiter deutlich darüber; die tariflichen Grundentgelte beginnen dort bei monatlich 2400 Euro brutto. Dennoch kann Alfred Barth die These, durch die Investition in Rumänien Jobs gen Osten verlagert zu haben, nur ein müdes Lächeln abgewinnen. Das Gegenteil sei wahr: „Durch die Fertigung hier und die Aufträge konnte ich auch meine Leute in Binzwangen halten.“

Ohnehin ist nicht alles Gold, was glänzt: Die Mühlen der Bürokratie mahlen häufig langsam in Rumänien. Da kann es schon mal eine gefühlte halbe Ewigkeit dauern, bis die Genehmigung zum Bau einer neuen Werkhalle vorliegt. Oder bis eine neue Erschließungsstraße gebaut wird.

Schließlich das leidige Thema Korruption: Auf operativer Ebene, also im täglichen Umfang mit Polizei und Behörden, sei die so gut wie vollständig aus dem Alltag verschwunden, was ganz früher, zu Beginn der 90er-Jahre, auch schon mal anders war. „Nur auf hoher politischer Ebene“, sagt Barth, „da ist es nach wie vor schlimm.“ Da werden, wie sich auch täglich in den rumänischen Gazetten und Online-Portalen nachlesen lässt, Millionenbeträge an Schmiergeldern für rentable öffentliche Aufträge gezahlt. Allerdings sind auch schon etliche Strippenzieher zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Alfred Barth macht sich da den alten oberschwäbischen Grundsatz zu eigen: „Mir gebet nix.“ Denn: „Wer da mal anfängt, ist verloren – spricht sich das erst mal rum, dann werden die Begehrlichkeiten von Tag zu Tag ein bisschen größer.“

Leidenschaft für Land und Leute

Wer den Wahl-Rumänen aus dem Oberschwäbischen so reden hört, erkennt eine gewisse Leidenschaft für Land und Leute rund um Temeswar. Da schwärmt Barth mal von der Oper, mal von den ausgedehnten Spaziergängen in den Waldregionen rings um die Stadt. Die Botschaft lautet: Hier lässt es sich leben – auch und gerade als Oberschwabe. Seine Frau hat ihn häufig in Temeswar besucht, seine beiden Söhne ebenso.

Und dann ist da noch die Sprache: Bei Besprechungen mit Mitarbeitern wechselt Barth schnell mal von Schwäbisch auf ziemlich perfektes Rumänisch. „Eineinhalb Jahre habe ich dazu gebraucht,“ sagt er 75-Jährige, „doch das war notwendig. Man wird hier eigentlich erst so richtig ernst genommen und akzeptiert, wenn man die Sprache spricht.“

Nun allerdings, nach über einem Vierteljahrhundert Werkeln und Wirken in Rumänien, will sich Barth aus der operativen Unternehmensleitung zurückziehen. Ein Unternehmensteil hat er an den Voest Alpine Konzern verkauft, ein anderer seinen beiden Söhnen übergeben. Eine Managerin schließlich soll neue Eigentümerin der Lackiererei werden. Ganz Abschied nehmen von Rumänien will Alfred Barth aber dennoch nicht: „Die Arbeit hier hat mir immer Spaß gemacht,“ sagt er. Viele gute Mitarbeiter sehe er in den Reihen seiner Firma. „Und da fliege ich dann schon nochmals ab und zu rüber, um mit denen zu reden.“ Der ‚Patron‘ hat mit Rumänien noch lange nicht fertig.