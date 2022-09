Wenn der Bus nur auf Bestellung fährt

Für Dorfbewohner ist das Auto oft unverzichtbar. Das will Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ändern und auch auf dem Land einen verlässlichen öffentlichen Nahverkehr bieten. Im Sinn hat er dabei vor allem flexible Angebote, die sich an der Nachfrage orientieren. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ nimmt das Land dafür 25 Millionen Euro in die Hand. Es ist nicht das erste Förderprogramm dieser Art – und birgt nach Ansicht von Beobachtern Tücken.

Im Kampf gegen den Klimawandel ist der Verkehrsbereich ein Sorgenkind. Minister Hermann hat daher bereits vor Jahren ambitionierte Ziele ausgegeben – unter anderem sollen bis 2030 doppelt so viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, um klimaschädliche Co2-Ausstoß zu reduzieren. Vielerorts fahren aber keine Busse außer für Schüler. Zu teuer ist es, jede Stunde fast leere Busse fahren zu lassen. Gerade in ländlichen Räumen brauche es einen passgenauen Nahverkehr, erklärt Hermann. „On-Demand Verkehre sind hier ideal um ein wirtschaftlich tragfähiges und ökologisch sinnvolles ÖPNV-Angebot in Räumen und zu Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage sicherzustellen.“

Stündliches Angebot, online buchbar

Hier setzt das Programm „On-Demand Verkehre“ an, was auf Deutsch „auf Bestellung“ bedeutet. Bis Mitte Oktober können sich Landkreise oder Verkehrsverbünde um Fördergeld bis zu 2,5 Millionen Euro bewerben. Dafür müssen sie Rufbusse oder ähnlich flexible Angebote im Stundentakt zwischen 5 und 24 Uhr, am Wochenende ab 7 Uhr gewährleisten. Die Tickets dürfen nicht mehr als die normalen Fahrten kosten, auch der barrierefreie Transport von Rollstühlen, Gehhilfen und Kinderwagen ist Pflicht. Die Bürger sollen die Fahrten maximal eine Stunde vorher anmelden müssen, was per Internet, App und Telefon möglich sein muss.

Neu ist der On-Demand-Ansatz nicht. „In fast allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg finden sich bereits flexible Bedienformen, wie etwa Anrufsammeltaxen, Anruf-Linien-Taxi oder Rufbusse“, sagt Hermanns Sprecher. Diese seien aber sehr unterschiedlich. Mit dem neuen Programm sollen die Angebote einheitlicher werden. Das Ministerium hat solche Ansätze auch schon in der Vergangenheit gefördert, etwa über das Programm „Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität“, das Mitte 2021 gestartet ist. Fünf ländliche Kreise bekommen darüber Fördergeld zum Ausbau ihres Nahverkehrs, der ebenfalls flexibel sein soll.

Vom Alb-Donau-Kreis lernen

Einer davon ist der Alb-Donau-Kreis, der sein stündliches On-Demand-Angebot von frühmorgens bis Mitternacht in einem Teil seines Gebiets zum Juli gestartet hat. „Im Schnitt gibt es 15 Anmeldungen pro Tag“, berichtet der Erste Landesbeamte des Kreises, Markus Möller. Für den Start sei das gar nicht so schlecht, sagt er und betont: „Wichtig ist, dass man einen langen Atem hat. Gerade im ländlichen Raum braucht es Mundpropaganda.“

Der lange Atem ist im achtjährigen Programm enthalten, das Land schießt nur in den ersten Jahren Geld zu. „Wir mussten im Kreistag einiges an Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Möller. Letztlich hätten aber alle Fraktionen zugestimmt – trotz der mutmaßlichen Kosten von bis zu fünf Millionen Euro, zu denen das Land eine knappe Million beisteuert.

Streit um dauerhafte Finanzierung

Einen ähnlichen Haken gibt es im neuen Programm. Diesmal übernimmt das Land im ersten Jahr 50Prozent der Kosten, im zweiten und dritten Jahr 25 Prozent. Das Angebot muss darüber hinaus zwei Jahre ohne Landesgeld bestehen bleiben. „Wir sehen das Programm erstmal positiv“, sagt Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags. Denn On-Demand-Verkehre seien ein wichtiger Baustein, um die von Hermann ausgerufene Mobilitätsgarantie zu erreichen. Diese sieht vor, dass bis 2026 jeder Bürger mindestens halbstündlich zu den Hauptverkehrszeiten mit dem ÖPNV von A nach B kommt, ab 2030 dann von 5 bis 24 Uhr. Aber, so von Komorowski: „Wir hätten uns gewünscht, dass das Programm an der einen oder anderen Stelle flexibler ausgestaltet worden wären.“ Fahrten nach Mitternacht am Wochenende etwa seien nicht vorgesehen.

Die Finanzierung bleibt die größte Hürde. „Durch die Anschubfinanzierung werden Kommunen in eine Aufgabe hineingelotst, aus der sie nicht mehr herauskommen, wenn die Kofinanzierung endet“, sagt von Komorowski und fordert eine dauerhafte Unterstützung vom Land. „So wird man die Kosten-Nutzen-Abwägung genau anschauen müssen, zumal die Rahmenbedingungen im Moment nicht günstiger werden.“ Ähnlich sagt es Möller vom Alb-Donau-Kreis, der zuvor im Ministerium gearbeitet hat. Um Erkenntnisse zu gewinnen, seien solche Projekte sinnvoll. „Bei einem flächendeckenden Angebot braucht es aber keine Anreizsysteme, sondern gesicherte Finanzierung.“

Landesmobilitätsgesetz in Arbeit

Um diese sollen sich nach Ansicht Hermanns die Kommunen kümmern. Noch dieses Jahr will er einen Entwurf zum Landesmobilitätsgesetz ins Kabinett einbringen, das dann 2023 in Kraft treten soll. Es soll den Kommunen ermöglichen, über einen Mobilitätspass Geld für den ÖPNV einzunehmen – etwa über eine Nahverkehrsabgabe, die Autofahrer zahlen müssen und dafür ein ÖPNV-Ticket bekommen. Die Kreise sehen indes das Land in der Pflicht, deutlich mehr Geld bereitzustellen. Denn, so von Komorowski: „Die überwiegende Mehrheit der Kommunen ist der Auffassung, dass eine Nahverkehrsabgabe kein sinnvolles Mittel ist.“