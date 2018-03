Weniger Verurteilte im Südwesten

102600 Menschen sind im Jahr 2015 vor Gericht schuldig gesprochen worden. Damit ist die Zahl der in Baden-Württemberg verurteilten um 2,1 Prozent im Vorjahresvergleich gesunken – auf den niedrigsten Wert seit 1978. Das erklärte die Präsidentin des Statistischen Landesamts Carmina Brenner am Montag in Stuttgart. Justizminister Guido Wolf (CDU) räumte dabei ein: „Weniger Verurteilungen heißt aber nicht weniger Arbeit für die Staatsanwaltschaft.“

Es klingt zunächst widersprüchlich: Noch vor der Landtagswahl hat der damalige Innenminister Reinhold Gall (SPD) die Kriminalitätsstatistik für den Südwesten vorgelegt. Demnach hat die Polizei 2015 rund 2,2Prozent mehr Delikte als im Jahr 2014 aufgenommen. Nimmt man Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylrecht hinzu, gibt es sogar einen Zuwachs um 3,8 Prozent auf 617 000 Straftaten. Justizminister Wolf erklärte nun, dass diejenigen Delikte, für die kein Täter ermittelt werden konnte, oder solche, die eingestellt wurden, in der Strafverfolgungsstatistik nicht auftauchen. Denn die Zahl der Verfahren, mit denen sich die Staatsanwaltschaften im Land befassen mussten, stieg weiter auf ein Zehn-Jahres-Hoch an. Wolf lobte dabei die Arbeit der Staatsanwaltschaften: Die Freispruchsquote, die seit Jahren unter 2,5 Prozent liege, zeige, wie sorgfältig sie ihrer Arbeit nachgingen.

„Wenn die Zahl der Verurteilten im Land zurückgeht, ist das selbstverständlich eine positive Entwicklung“, so Wolf. „Wir haben aber im Bereich der Kriminalität, die einen unmittelbaren Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Bürger hat, bei den Diebstählen und bei den Wohnungseinbrüchen, unerfreuliche Entwicklungen.“ Doch gerade hier verwies er auf mehr Verurteilungen: Im Bereich Diebstahl und Unterschlagung ist die Zahl um 2,5 Prozent, bei Wohnungseinbrüchen um 18,2 Prozent gestiegen.

Jugendliche seltener verurteilt

Neben den absoluten Zahlen zu Verurteilungen ging Carmina Brenner vom Statistischen Landesamt auf die sogenannte Verurteiltenziffer ein. Diese sagt aus, wie viele Straftaten pro 100000 Einwohner begangen wurden und schließt somit eine Änderung der Bevölkerungszahl als Einflussfaktor aus. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, die noch nicht strafmündig sind, werden hierbei ausgeklammert. Die Verurteiltenziffer für 2015 ist im Vorjahresvergleich noch stärker gesunken, als die absoluten Zahlen dies zeigen: um drei Prozent auf 1097. Das sei der niedrigste Wert seit Bestehen des Landes Baden-Württemberg, so Wolf.

Bei den Jugendlichen (14 bis 17Jahre) sank die Verurteiltenziffer um 9,7 Prozent auf 951 und bei Heranwachsenden (18 bis 21) um 2,7 Prozent auf 2532. „Seit 2008 sehen wir einen Rückgang der Verurteilten über alle Altersschichten hinweg“, sagte Brenner. Und Wolf ergänzte: „In diesem Bereich ist ein Rückgang aus gesellschaftlicher Sicht besonders wichtig.“ Dabei setzt er auf die Häuser des Jugendrechts, die vier Ziele verfolgen: eine Beschleunigung der Verfahren gegen jugendliche Straftäter, ein rascher Täter-Opfer-Ausgleich, Nachbetreuung und Prävention. Neben den Häusern in Stuttgart, Pforzheim und Mannheim folge Anfang kommenden Jahres ein weiteres in Heilbronn. Wolf kündigte zudem ein fünftes an, das für Ulm in Planung sei.

Vermehrt ausländische Täter

Etwa ein Drittel der 2015 Verurteilten (37 200) hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit, erklärte Brenner. Mit dem Zuwachs um 6,4 Prozent sei ihre Zahl so hoch wie seit 1998 nicht mehr. Ein anderer Wert ergibt sich mit Blick auf die Verurteiltenziffer, da im vergangenen Jahr viele Ausländer nach Baden-Württemberg gekommen sind. So demografisch bereinigt steigt die Zahl der ausländischen Verurteilten im Vorjahresvergleich leicht um 0,9 Prozent. Bei den Menschen mit deutschem Pass sank hingegen die Ziffer um 6,5 Prozent.

In diesem Zusammenhang erneuerte Wolf seine Forderung nach 213weiteren Stellen für Gerichte, vor allem für Staatsanwaltschaften. In „Einzelfällen“ hätten diese Probleme, Haftsachen rechtzeitig zu prüfen. Deshalb: „Eine bessere Ausstattung wäre ein gutes Signal an die Polizei, dass sich ihre Arbeit lohnt.“

Zahlen zu Verurteilungen im Detail

- Die Top 5 der Straftaten 2015 im Südwesten bildeten Betrug und Untreue (22,5 Prozent), Straßenverkehrsdelikte (22,3), Diebstahl (17,2), Drogendelikte (8,3) und Gewaltdelikte (3,5).

- Außer bei Diebstahl ging in allen anderen Deliktgruppen die Zahl der Verurteilungen zurück. Ursächlich für den Anstieg um 2,7 Prozent auf 17 800 Verurteilungen ist laut Statistischem Landesamt ein deutlicher Anstieg ausländischer Verurteilter um 1100 Schuldsprüche, oder auch 13,2 Prozent. Deutlich zugenommen hat dabei einfacher Diebstahl ohne Gewaltanwendung um knapp 1000 Fälle.

- Der Anteil verurteilter Frauen blieb 2015 unverändert bei 19,7Prozent. Die Zahl der verurteilten Männer wie auch der Frauen ging um 2,1 Prozent zurück.

- Den stärksten Rückgang unter den Verurteilten gibt es bei den Jugendlichen um 10,5 Prozent auf 4400 Verurteilte.

- Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gingen im Vorjahresvergleich um 4,2Prozent auf 230 Fälle zurück, wegen Vergewaltigung um 12,8 Prozent auf 75 Fälle, wegen Mord und Totschlag um 3,9 Prozent auf 99Fälle. (kab)

Rückgang der Verurteilten in Baden‑Württemberg