Weniger neue Bibeln verteilt - Mehr biblische Hörbücher

Stuttgart (dpa/lsw) - Das „Buch der Bücher“ erlebt auf hohem Niveau einen Absatzknick. Weltweit sind im vergangenen Jahr 29 Millionen Bibeln und 9,9 Millionen Neue Testamente verteilt worden. Dies ist ein Rückgang um 1,4 Millionen Exemplare, teilte die Deutsche Bibelgesellschaft am Freitag in Stuttgart mit. Der Rückgang wurde zum Teil aufgefangen durch die Verbreitung biblischer Schriften auf neuen Medien. Allein in Europa und im Nahen Osten seien 329 000 Medien als Hörbuch, Software oder Film verbreitet worden. In deutscher Sprache wurden weltweit 2 Prozent der Bibeln gedruckt. Die Bibel oder Teile daraus sind jetzt in 2527 Sprachen übersetzt. Damit bleibt die Bibel das am häufigsten übersetzte Einzelwerk aller Zeiten.