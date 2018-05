Im Südwesten gibt es weniger Schwalben. Wie der Naturschutzbund Nabu am Dienstag mitteilte, sind zahlreiche Schwalben nicht aus den Überwinterungsgebieten zurückgekehrt. Besonders betroffen sind demnach die Mehlschwalben. Nach Angaben der Naturschützer wurden bei der „Stunde der Gartenvögel“ in diesem Jahr 4327 Mehlschwalben gezählt, im Jahr zuvor waren es noch 5649. Bei der Aktion zählen Menschen im Land an einigen Tagen im Jahr Vögel in ihrem Garten, in Parks oder auf ihren Balkonen.

Dem Nabu-Schwalbenexperte Rudi Apel zufolge sind bei der Rückreise aus dem Süden wegen schlechten Wetters in Gibraltar, Marokko und Spanien viele Vögel nicht weitergekommen und vermutlich verhungert. Der Nabu macht auch Nahrungsmangel durch einen Insektenrückgang und fehlende Brutmöglichkeiten für die niedrigen Zahlen verantwortlich. Anwohner entfernen demnach zudem Nester von Schwalben oder verhindern einen Anflug durch Netze - und das, obwohl Vogelnester streng geschützt seien.

Nabu Baden-Württemberg