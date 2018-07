Stuttgart (dpa/lsw) - Immer weniger Menschen in Baden-Württemberg sind verheiratet, immer mehr geschieden. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, waren Ende 2008 rund 55 Prozent der Erwachsenen verheiratet - vor 30 Jahren waren es noch 63 Prozent. Im selben Zeitraum habe sich der Anteil der Geschiedenen von drei Prozent auf sieben Prozent mehr als verdoppelt, berichtete die Präsidentin des Landesamtes, Carmina Brenner. Ungebrochen ist ein weiterer Trend: Das Heiratsalter steigt stetig an.