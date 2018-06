In Baden-Württemberg sind weiniger Menschen an Diabetes erkrankt als im Bundesdurchschnitt. Mit 8,53 Prozent Betroffenen schneidet der Südwesten etwas schlechter ab als Schleswig-Holstein (8,34 Prozent) und liegt damit knapp vor Hamburg (8,54 Prozent) auf dem zweiten Platz der Bundesländer. Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Versorgungsatlas' hervor, für den anonymisierte Daten von 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland ausgewertet wurden. Bundesweit leidet fast jeder Zehnte unter der chronischen Stoffwechselkrankheit. Der Anteil der Diabetiker stieg demnach zwischen 2009 und 2015 von rund 8,9 auf 9,73 Prozent der Bevölkerung. In Ostdeutschland sind deutlich mehr Menschen (11,8 Prozent) betroffen als im Westen (9,2 Prozent).

Studienergebnisse nach Bundesländern in Tabelle

Studienergebnisse als Deutschlandkarte

Studienergebnisse nach Bundeländern in Diagrammen

Pressemitteilung