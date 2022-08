Weniger Betriebe im Südwesten gegründet

Die Zahl der Existenzgründungen in Baden-Württemberg ist zurückgegangen. Sie sank im ersten Halbjahr um 5,9 Prozent auf rund 39.000 neu gegründete Gewerbebetriebe im ersten Halbjahr 2022, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Die Zahl der Neugründungen von Nebenerwerbsbetrieben sei mit einer Abnahme um 10,7 Prozent am stärksten rückläufig gewesen. Gegenläufig hierzu verzeichneten von Januar bis Juni die Gründungen von Kleinbetrieben eine Steigerung von 5,6 Prozent. Eine deutliche Zunahme war mit plus 13,8 Prozent auch bei den Übernahmen festzustellen, die überwiegend aus Gründen der Erbfolge, Kauf oder Pachtung erfolgten.

