Baden-Baden (dpa/lsw) - Die Unternehmerin Sonja Rohde aus Hagen in Nordrhein-Westfalen kommt ihrem Kindheitstraum immer näher: einem Trip ins Weltall. Für 200 000 Dollar (143 000 Euro) will sie im kommenden Jahr mit „Virgin Galactic“ abheben und für knapp 15 Minuten die Schwerelosigkeit erleben. Am Montagabend traf sie sich in Baden-Baden mit dem Gründer des speziellen Touristik-Angebots, Richard Branson. Er erhielt dort den Deutschen Medienpreis. Branson hatte sie unter die rund 380 Bewerber gewählt, die auf die Reise gehen sollen. „Sie ist ein wahres Bündel an Enthusiasmus“, sagte er am Rande der Veranstaltung. „Deshalb ist es gut, sie an Bord zu haben.“