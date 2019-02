Weltkirchenrat: Hoffnungen in Karlsruher Vollversammlung

Der Weltkirchenrat erwartet von seiner 11. Vollversammlung im Jahr 2021 in Karlsruhe Auswirkungen über den Kreis der teilnehmenden Kirchen hinaus. Das werde auch im Thema der Versammlung deutlich, sagte der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Olav Fykse Tveit, am Donnerstag in Karlsruhe. Es lautet: „Die Liebe Christi bewegt die Welt zur Versöhnung und Einheit“.

Im September 2021 werden mehr als 4000 Christen in der badischen Stadt erwartet, darunter etwa 850 Delegierte von Kirchen aus aller Welt. Das alle acht Jahre stattfindende Treffen wird erstmals in Deutschland abgehalten. Der Weltkirchenrat vereint fast 350 Kirchen aus mehr als 120 Ländern. Er repräsentiert mehr als 500 Millionen Christen. Die katholische Kirche gehört dem Rat nicht an.

Mitteilung EKD