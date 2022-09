Welches neue Schulfach sollte es geben? - Das antworten Schwäbische.de-Leser

Schulstart in der Region. Neben den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Naturwissenschaften gibt es an manchen Schulen und Universitäten auch Kompetenzkurse wie Kommunikation, Steuern, Verträge, Ökologie. Sollten diese Fächer fest in den Schulen eingeführt werden? Und welche Fächer würden Sie sich wünschen? Das haben wir unsere Userinnen und User gefragt.

In Thüringen gibt es in Grundschulen den sogenannten „Schulgartenunterricht“. Dabei lernen die Kinder zum Beispiel die Pflanzenwelt, aber auch Gartennützlinge wie Igel, Regenwurm und Marienkäfer kennen.

An manchen Schulen wird besonders viel an der frischen Luft gelernt, zum Beispiel im Fach Weinbau. In Australien gibt es sogar ein Fach, das „Outdoor Education“ heißt. Dort lernen Schülerinnen und Schüler an der frischen Luft und beziehen die Natur in ihren Lernprozess ein.

In einigen Schulen in Baden-Württemberg wird das Schulfach „Glück“ gelehrt. Dabei handelt es sich um ein Gesundheitsfach, in dem die Schüler etwas über Zufriedenheit, Selbstverantwortung und Selbstsicherheit lernen. In Lindau und Friedrichshafen werden Lehrer und Lehrerinnen für dieses Fach weitergebildet.

Wir wollten von unseren Userinnen und Usern wissen: Welches Schulfach fehlt?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Knigge an der Schule wäre gut

Gabriele A.: So eine Art Knigge-Atlas wäre nicht schlecht, nachdem viele Eltern das heutzutage nicht mehr auf die Reihe bekommen, ihre Kinder zu erziehen.

Ein Fach für die Herausforderungen des Alltags

Thomas K.: Ich fände ein allgemeines Fach wie z.B. Hauswirtschaft recht sinnvoll. Darunter dann so Alltagssachen beigebracht zu bekommen, wäre für alle Schüler sinnvoll. Seien es Bereiche wie Kochen, Nähen, das Ausfüllen von Formularen, derzeit Energiesparen, usw.... da fehlt es doch bei sehr vielen.

Silvia S.: Ein Fach, das den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur lehrt.

Ein Fach, das einen aufs Leben im Allgemeinen vorbereitet

Micha S.: 1.: Sozialverhalten und -Kompetenz. Wichtige Inhalte darin (u.a.): Vermittlung von Werten, Respekt zur Natur und Umwelt, Respekt und Rücksichtnahme auf andere Menschen (weg vom heute allgegenwärtigen Egoismus), Anti-Aggression-Training, Entwicklung von Kompetenz zur Problemlösung beim menschlichen Miteinander. Dass echte Anerkennung nichts mit Likes zu tun hat. Maßvoller Umgang mit sozialen Medien und Online-Konsum generell. 2.: Ein Fach, das einen aufs Leben im Allgemeinen vorbereitet. Die Schulfächer bei uns sind überwiegend auf die Vorbereitung ins Arbeitsleben ausgerichtet. 3. Für die entsprechenden Altersgruppen: Vorbereitung auf die Arbeitswelt, Unterstützung bei der Findung der eigenen Interessen und Stärken im Hinblick auf die Berufswahl.

tascha_st05 via Instagram: Gesunde Ernährung und Bewegung, Steuern, Finanzen und Versicherungen.

Robotik, um Technik näherzubringen

bella_stella_g via Instagram: Robotik ist in griechischen Schulen schon seit Jahren ein Fach. Viele Jungs und vor allem Mädels entdecken dort erst Ihr Können mit Technik. Sie nehmen an Wettbewerben teil und viele Schulen haben schon Preise gewonnen. Dieses Fach wurde sehr gut angenommen.

Lebenskompetenz und Lebensfreude steigern

mws.lindau (Maria-Ward-Schule) via Instagram: Bei uns gibt es seit dem letzten Schuljahr das Fach "Leben Gestalten". Die Inhalte sind je nach Klassenstufe Kommunikation, Glück, Gemeinschaft, Gesundheit, Medienkompetenz (Klasse 5). Dann auch Demokratie, Angst - ein ganz normales Gefühl, Umgang mit Stress, Kinderrechte, Höflichkeit, Bauchgefühl (Klasse 6). Das Ziel ist es, die Kinder zu befähigen, Probleme zu lösen und Entscheidungen fällen zu können. Dies wird dann hoffentlich dazu beitragen, Lebenskompetenz und Lebensfreude zu steigern.

Schach!

gaaki via Instagram: Definitiv sollte Schach ein Schulfach sein. Selbst ADHS-Kinder kommen dabei zu einer inneren Ruhe und es schärft so viele wichtige Eigenschaften.

Stoff, den man später auch im Leben noch braucht

karensgearten via Instagram: Erwachsenwerden, Glück und Outdoor Education wären mega. Ich sehe gerade an meinem Sohn, dass er sich jetzt durch Stoff quält, den auch ich seit der Schule nie wieder gebraucht habe. Das sind Hürden für den Schulabschluss, aber völlig unnötig für das weitere Leben. Was hilft mir Wissen über die Kurvendiskussion, wenn ich im Alltag doch eher den Dreisatz brauche?