Welche Regierung für Baden-Württemberg? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Hintergrund:

Bündnis90/Die Grünen sind mit 58 Sitzen die im Landtag am stärksten vertretene Partei . Ministerpräsident Winfried Kretschmann kann sich sozusagen aussuchen, mit welchen Parteien er eine Koalition eingehen möchte.

Grün-Rot: Ist nicht möglich, da für die absolute Mehrheit von 78 Sitzen genau ein Sitz fehlt.

Schwarz-Rot: Ist nicht möglich, da für die absolute Mehrheit 17 Sitze fehlen.

Schwarz-Gelb: Ist nicht möglich, da für die absolute Mehrheit 18 Sitze fehlen.

Rein rechnerisch wären auch Koalitionen mit der AfD möglich, aber alle anderen Parteien schließen eine solche Option kategorisch aus.

Diese Mehrheitskoalitionen sind rechnerisch möglich:

Grün-Schwarz: Ein Zusammenschluss aus Bündnis90/Die Grünen und CDU würde mit 100 von 154 Sitzen im Landtag eine starke Regierung bilden. Es wäre die Option "Weiter so".

Grün-Rot-Gelb: Wenn SPD und FDP mit Bündnis 90/Die Grünen koalieren, würden Sie zusammen auf 95 von 154 Sitzen kommen.

Schwarz-Rot-Gelb: Nur eine theoretische Option, da in der Regel der Wahlsieger den Wähler-Auftrag zur Regierungsbildung erhält - und das sind nun mal eindeutig die Grünen. Zudem hatte Südwest-CDU-Chef Thomas Strobl diese Option bereits ausgeschlossen. Anders sähe es aus, würde Kretschmann bei der Regierungsbildung scheitern. Doch zu dieser Annahme besteht kein Grund.

Das sagen die Userinnen und User von Schwäbische.de zu dem Vorschlag

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Sofort ohne großes Koalitionsgelaber weitermachen

Dieter R.: "Ich hoffe weiterhin auf Grün & Schwarz, denn die können sofort ohne großes Koalitionsgelaber weitermachen. Denn im Rennen der Pandemie wechselt keiner freiwillig die Pferde. Über den Verbleib von Lucha und Eisenmann sollten man doch ernsthaft nachdenken."

Die Wähler haben klar gezeigt, dass sie nicht wollen, dass es weiterläuft wie bisher

Eva R. S.: "Am Wahrscheinlichsten ist Schwarz-Grün. Die haben zusammen die meisten Sitze. Man kennt sich und macht einfach weiter wie bisher. Aber die Wähler haben klar gezeigt, dass sie nicht wollen, dass es weiterläuft wie bisher. Die CDU ist der klare Verlierer, wir Wähler haben gezeigt, dass wir von der Arbeit die von dieser Seite aus in den letzten fünf Jahren gemacht wurde, nicht überzeugt sind. Ich hoffe auf Grün-Rot-Gelb. Das wäre eine gute Mischung. Kretschmann und seine Grünen können sich um das Thema Klima wieder mehr kümmern - die Schwarzen bremsen da nur - die FDP um die Wirtschaft und die SPD kann sich darum kümmern, dass die Bildung die Rückschritte, die durch die CDU in den letzten Jahren gemacht wurden, entgegengewirkt wird und dass es in dem Bereich wieder vorangeht. Zusammengefasst, der Optimist in mir hofft auf Grün-Rot-Gelb, der Realist erwartet Schwarz-Grün.

Ich gehe mal davon aus, dass Kretschmann ein Koalitionspartner lieber wäre als zwei.

Roland B.: "Ich gehe mal davon aus, dass Kretschmann ein Koalitionspartner lieber wäre als zwei. Also weiter mit Grün - Schwarz. Allerdings muss die CDU dies als Gelegenheit für einen grundlegenden personellen Umbau nutzen. Wenn sie das innerhalb des Regierungsbündnisses nicht hinkriegt oder nicht dazu bereit ist, sollte sie lieber gleich freiwillig auf der Oppositionsbank Platz nehmen. Und außerdem sollte Kretschmann nach einem geeigneten Nachfolger Ausschau halten. Denn eines ist klar: Ohne Winfried Kretschmann hätten die Grünen in BaWü nicht annähernd dieses Wahlergebnis erreicht."

Grün, Rot und Gelb wäre wunderbar

Peter V.: Grün, Rot und Gelb wäre wunderbar. Aber es bleibt sicherlich alles beim Alten und die Einbahnstraßen Politik mit Grün und Schwarz geht weiter so.

Vier Jahre Stillstand, das muss nicht wieder sein

Gisela B.: "Also für mich und meiner Frau wäre eine Ampel-Koalition das richtige fürs Land. Schwarz / Grün hat fürs Land BW nichts gebracht. Vier Jahre Stillstand, das muss nicht wieder sein."

Wer mit welchen Kompetenzen bei einer Ampel?

Susanne S.: "Die CDU wurde abgewählt. Jetzt wäre es spannend zu sehen, wie die Parteien einer Ampel ihre jeweiligen Kompetenzen einbringen. Eine Partei, die zu allen Themen die beste Expertise aufweist, ist auf Dauer eher unglaubwürdig."

Die Gelben bremsen die Klimapolitik zu stark aus

Jürgen A.: "Grün-Rot-Gelb wäre mal nicht schlecht. Aber die Gelben bremsen die Klimapolitik zu stark aus und die Mobilitätswende. Aber die Schwarzen haben auch keinen Wert mehr. Vor allem in der Klimapolitik. Da muss jetzt endlich geliefert werden."

Eine neue Dynamik durch Ampel

Sabrina M.: "Grün-Rot-Gelb bringt mal eine neue Dynamik in die Themen."

Die CDU hätte den Ministerpräsidentenposten aktuell nicht verdient

Bernd W.: "Schwarz-Rot-Gelb: Nur eine theoretische Option, da in der Regel der Wahlsieger den Wähler-Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Ich erinnere an 2011; CDU 39 %; Grüne 24,2; SPD 23,1. Nils Schmid von der SPD sprach damals von einem klaren Regierungsauftrag. Wer Ministerpräsident wurde, ist klar. Wobei ich auch der Meinung bin, die CDU hätte den Ministerpräsidentenposten aktuell nicht verdient. Ob eine weitere grün geführte Regierung das Beste fürs Land ist, ist jedoch auch fraglich."

FDP als Gegenwind in der Landesregierung wäre nicht verkehrt

Harald G.: "Ich bin für die Ampel. Die FDP als Gegenwind in der Landesregierung wäre nicht verkehrt. Dann können die Liberalen beweisen, wie wichtig ihnen Bürgerrechte wirklich sind oder ob sie nur gut im Phrasendreschen sind. Alleine schon wer Bürgerrechte als "Privilegien" bezeichnet gehört abgewählt. Leider werden sich die Grünen für den maximal bequemen Weg entscheiden und wieder mit der CDU koalieren."