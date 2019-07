Weithin sichtbares Feuer auf dem Hohentwiel sorgt für Aufregung

Eine Schwarze Rauchwolke über dem Hohentwiel hat am Dienstagnachmittag zahlreiche Menschen aufgeschreckt. Die Feuerwehr ist bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Einsatz. Der Polizei war nach ersten Angaben gegen 15.30 Uhr der Brand mehrerer landwirtschaftlicher Lagerhallen nahe der Domäne Hohentwiel gemeldet worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Gebäude, in denen unter anderem Stroh lagerte, seien vollständig niedergebrannt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Löscharbeiten sollten noch bis in die Nacht andauern.