Weitere Verhaftung nach Tod eines 57-Jährigen in Horb

Nach dem gewaltsamen Tod eines Geschäftsmannes in Horb (Kreis Freudenstadt) sitzt ein zweiter Tatverdächtiger in Haft. Auch er wird des Mordes verdächtigt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Der 32-Jährige sollte am Dienstag von einem Spezialeinsatzkommando in Ludwigsburg festgenommen werden, allerdings hatte er am Morgen einen Zug in Richtung Norden genommen. Die Polizei stoppte ihn in Darmstadt. Gegen den 32-Jährigen wurde einen Tag später Haftbefehl erlassen.

Bereits am Freitag war ein 27 Jahre alter Bekannter des Opfers festgenommen worden. Im Anschluss hätten sich Hinweise auf einen mutmaßlichen zweiten Täter ergeben, hieß es. Dieser habe keine direkten Verbindungen zu dem Mann, der vor rund eineinhalb Wochen tot in seiner Wohnung gefunden worden war. Hintergründe zu den Umständen und zum Motiv waren weiterhin unklar.

Mitteilung der Polizei