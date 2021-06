Weitere Probleme im Karlsruher Schienenverkehr erwartet

Bürger und Pendler in Karlsruhe müssen auch am Donnerstag mit Problemen im Tram- und Stadtbahnverkehr rechnen. Es ist weiterhin unklar, wann die Bahnen wieder fahren können, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Die Reinigungsarbeiten am Schienennetz sind demnach sehr aufwendig und konnten am Mittwoch noch nicht abgeschlossen werden.

Für die Fahrgäste heißt das: Manche Linien werden derzeit gar nicht bedient, andere wurden zusammengelegt oder fahren nicht im regulären Takt. Kunden wird empfohlen, sich auf der Webseite des Karlsruher Verkehrsverbunds kvv.de sowie auf den sozialen Netzwerken über aktuelle Einschränkungen zu informieren.

Zuvor war am Dienstag sogenannte Vergussmasse zwischen Asphalt und Gleisen an mehreren Stellen weich geworden. Die Bahnen nahmen die Masse bei der Durchfahrt mit. So verklebten einige Schienen in der Karlsruher Innenstadt. Die Verkehrsbetriebe hatten daraufhin den gesamten Tram- und Stadtbahnverkehr gestoppt.

Mehrere Dutzend Fahrzeuge wurden nach VBK-Angaben verschmutzt. Warum die Masse weich wurde, war zunächst unklar. Sachverständige sollen nun klären, ob etwa minderwertiges Material verbaut wurde oder beim Befüllen der Fugen Fehler gemacht wurden.

