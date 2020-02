Nach einer blutigen Auseinandersetzung auf offener Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) hat es laut Polizei in der Nacht mehrere weitere Festnahmen gegeben. Einzelheiten wollen die Beamten im Lauf des Tages bekanntgeben, wie ein Sprecher am Freitagmorgen sagte. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Bei der Auseinandersetzung am Donnerstag, an der fünf Männer beteiligt gewesen sein sollen, wurden zwei Männer verletzt. Ein 21-Jähriger erlitt Schuss-, ein 29-Jähriger Stichverletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Verdächtige flüchteten zu Fuß. Etwa eine Stunde nach der Tat nahm die Polizei einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Der 20-Jährige sei bei seiner Festnahme unbewaffnet gewesen, teilte die Polizei mit.

Mitteilung der Polizei vom Donnerstag