Weiter keine Spur von vermisstem Deutschen bei Venedig

Nach dem Fund der Leiche einer deutschen Touristin im Meer nahe Venedig fehlt von ihrem Mann weiter jede Spur. „Wir setzen die Suche mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln fort“, teilte die Küstenwache des italienischen Ortes Caorle am Montag auf Anfrage mit. Die Leiche der Frau war am Sonntagabend geborgen worden. Der Schwager und ein Freund hätten sie als die Vermisste identifiziert, hieß es.

„Wir müssen leider bestätigen, dass in Italien eine Deutsche zu Tode gekommen ist“, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montagabend mit. „Über das Schicksal des zweiten Vermissten besteht weiterhin Unklarheit.“ Die zuständige deutsche Auslandsvertretung stehe in Kontakt mit den örtlichen Behörden und den Angehörigen.

Das Paar aus Bad Mergentheim in Baden-Württemberg war in der Nacht zum Samstag verschwunden. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse waren die Touristen vermutlich mit einem Boot in einer Lagune bei Caorle östlich von Venedig unterwegs. Wegen schlechten Wetters könnten sie auf das Meer abgetrieben sein.