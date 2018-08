Die Mitarbeiter in Baden-Württembergs Gefängnissen haben weiter jede Menge zu tun, um die Sicherheit in den Haftanstalten zu gewährleisten. Bislang wurden im laufenden Jahr 152 schwere Vorfälle gemeldet, wie ein Sprecher des Justizministeriums am Freitag sagte. Zuvor hatten „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Samstag) berichtet. 17 Mal wurden demnach Bedienstete angegriffen, es gab 32 Misshandlungen unter Gefangenen und in 103 Fällen wurden Drogen sichergestellt. Im vergangenen Jahr habe es insgesamt 330 solcher Vorfälle gegeben.

„Die Angriffe auf unsere Justizvollzugsbediensteten machen mich persönlich betroffen“, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) den Blättern. Die Lage in den Gefängnissen sei weiter äußerst angespannt. Überbelegungen, Sprachbarrieren und ein zunehmend schwieriges Klientel sorgten für eine explosive Mischung. Deswegen sei es wichtig, dass die Landesregierung in dieser Legislaturperiode bereits 200 neue Stellen für den Justizvollzug geschaffen habe. „Angesichts der bestehenden Probleme werden wir aber weiteres Personal benötigen.“

