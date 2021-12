Der Wunsch nach Weißen Weihnachten im Südwesten - so sind die Aussichten

Um es kurz zu machen: Schnee an Weihnachten wird in der Region wohl auch in diesem Jahr ausbleiben. “Aus heutiger Sicht ist Schnee an Weihnachten im Südwesten sehr unwahrscheinlich“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur.

Nach den derzeitigen Berechnungen liegen demnach die Temperaturen rund um den 24. Dezember so weit über dem Gefrierpunkt, dass im Flachland kein Schnee fallen wird.

Das passt zu Berechnungen von verschiedenen Wissenschaftlern. Demnach gebe es Schnee an Weihnachten im Flachland nur alle sieben bis zehn Jahre.

Sechs Weiße Weihnachten in den letzten 120 Jahren

Noch seltener wird das Naturereignis, wenn die meteorologische Definition von “Weiße Weihnachten“ zugrunde gelegt wird: Wird an einer Wetterstation am 24., 25. und 26. Dezember jeweils ein Zentimeter Schnee oder mehr gemessen, spricht man meteorologisch von weißen Weihnachten.

Jedes Jahr warten die Menschen auf Schnee an Heiligabend, ja sie erwarten es sogar. Weil: Früher als Kind gab es auch immer weiße Weihnachten. Aber die Sache hat gleich mehrere Haken.

In den vergangenen 120 Jahren in Deutschland was das nach Angaben des DWD nur sechs Mal mehr oder weniger flächendeckend über drei Tage hinweg der Fall: in den Jahren 1906, 1917, 1962, 1969, 1981 und 2010.

Die Aussage “Früher als Kind gab es auch immer weiße Weihnachten“ scheint diesen Daten zufolge nur auf Menschen der Geburtsjahre 1950-1960 zuzutreffen.

Weiße Weihnachten als Sehnsuchtsideal

Doch woher kommt die Einschätzung, dass es früher an Weihnachten weit öfter geschneit habe als heutzutage?

Hier spielt die Psyche den Menschen einen Streich. “Die große Liebe, die perfekte Familie oder das Weihnachtsfest sind Themen, die wir gerne verklären. Sie sollen perfekt sein“, beschreibt Psychologin Katharina Ohana diesen Streich in ihrem Blog Psychociety.

“Je länger die Erinnerungen zurückliegen, desto schöner werden sie“, führt sie aus. Mit Weihnachten würden die Menschen die Zeit verbinden, in der der Weihnachtsmann durch den Schnee stapft und alles ganz ruhig wird - besinnlich eben. “Das ist die Sehnsucht in uns nach Ruhe, Stille und tiefen Bindungen.“

Weiße Weihnachten in der Barockzeit

Zeitzeugen einer regelmäßigen “Weißen Weihnacht“ zu finden, gestaltet sich schwierig. Während des Barockzeitalters gab es in Deutschland eine Periode der sogenannten kleinen Eiszeit. Bekannte Persönlichkeiten aus dieser Zeit sind Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich Schiller oder der französische König Ludwig XIV., auch Sonnenkönig genannt. Die kleine Eiszeit lag im 17. und 18. Jahrhundert.

Erinnern Sie sich noch an das letzte Weihnachtsfest, an dem es schneite ? Wir haben die Ulmer gefragt, an was sie sich erinnern.

Können die Hoffnungen auf eine “Weiße Weihnacht“ also überall begraben werden? Nicht ganz: In höheren Lagen kann es sehr wohl schneien zum Fest. Im Hochschwarzwald könnten ein paar Flocken zu sehen sein. Eine weiße Weihnacht sei aber dennoch nicht in Sicht, betonte der DWD-Experte.

Auch vor den Feiertagen wird es vermutlich keinen größeren Schneefall mehr geben. Der Südwesten werde von einem Hochdruckgebiet beeinflusst. Zwar könne es nachts durchaus gefrieren, tagsüber sei es aber zu mild, damit Schnee falle.