Weinzierl von Handballern begeistert: „Was abschauen“

Markus Weinzierl ist beeindruckt vom Charakter in der Handball-Nationalmannschaft. „Das merkt man auch, wenn man vor dem Fernseher sitzt, dass da Typen drin sind, dass Typen verantwortlich sind für das Spiel“, sagte der Trainer des Fußball- Bundesligisten VfB Stuttgart am Donnerstag. „Es ist klar, dass jeder Trainer froh ist, wenn er Typen auf dem Feld hat, die so agieren, wie es die Handballer aktuell machen.“

Auf die Frage, ob er sich solche Typen auch für den abstiegsbedrohten VfB wünschen würde, antwortete der 44-Jährige: „Ich weiß jetzt nicht, wie die mit dem Fuß spielen, aber mit der Hand auf jeden Fall gut.“

Der WM-Halbfinaleinzug der deutschen Handball-Auswahl begeistert auch Weinzierl, der für die Partie gegen Norwegen die Daumen drückt. „Wenn man die Begeisterung sieht, wenn man das Miteinander sieht, wenn man die Emotionen sieht, das ist absolut schön anzuschauen - und da ist man Fan und fiebert mit“, sagte der Straubinger. „Da kann sich auch der Fußball was abschauen.“

