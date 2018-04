„Weingenießer des Jahres“: 93 Kilogramm Wein für Pur-Sänger

Pur-Sänger Hartmut Engler trinkt gerne Wein - und hat deswegen am Samstag in Lauffen am Neckar gleich einen ganzen Vorrat davon geschenkt bekommen. Der 56-Jährige wurde dort mit dem Preis „Weingenießer des Jahres“ der Lauffener Weingärtner ausgezeichnet. Bei der Verleihung bekam der Sänger der Pop-Band 93 Kilogramm Wein geschenkt - in Form von Flaschen in Kisten. Grund für die ungewöhnliche Maßeinheit: Engler wurde in Wein aufgewogen.

Der Musiker stammt aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). „Er betont immer, wie gern er ein gutes Glas Rotwein aus der Region trinkt. Das dient ihm auch als Inspiration“, begründete Marian Kopp von den Lauffener Weingärtnern die Auszeichnung. Auch bei der Preisverleihung am Samstagmorgen wurde natürlich Wein verkostet.

Zu der Ehrung waren auch EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger und der Kabarettist Christoph Sonntag gekommen, die den Titel bereits zuvor tragen durften.