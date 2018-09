Von Deutsche Presse-Agentur

Mehr als 1,5 Millionen Schüler im Land stehen vor einem neuen Schuljahr. Folgende Neuerungen kommen auf sie zu:

Sprachen später lernen: Der Start der Fremdsprache wird auf Klasse 3 verschoben, um nach dem enttäuschenden Abschneiden von baden-württembergischen Schülern in Vergleichsstudien den Fächern Deutsch und Mathe mehr Zeit zu geben. Gymnasiale Oberstufen an Gemeinschaftsschulen: Die ersten zwei Oberstufen an Gemeinschaftsschulen starten in Konstanz und Tübingen.