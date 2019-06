Weil Spaziergängerin Krokodile gesehen haben will: Seen vorübergehend gesperrt

Große Aufregung rund um die Bürgerseen in Kirchheim unter Teck: Eine Fußgängerin will am späten Abend des 18. Juni drei kleine Krokodile im unteren Bürgersee gesehen haben. Unmittelbar danach habe die Polizei die Bürgerseen und das umliegende Gelände abgesucht, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Doch Krokodile oder ähnliche Reptilien beziehungsweise Hinweise auf entsprechende Tiere wurden bislang nicht gefunden. Allerdings habe man sich dennoch dazu entschlossen, den Zugang zum Bereich rund um die Seen umgehend abzusperren.

Der Kirchheimer Vollzugdienst ist seit Mittwochvormittag vor Ort, um Besucher zu informieren. Zusätzlich steht die Stadtverwaltung in Kontakt mit den Behörden und Experten, um herauszufinden, ob es sich bei den gesichteten Tieren wirklich um ausgesetzte Krokodile handelt.

Man trage die Verantwortung für die Sicherheit der Bürger. Die Stadt sei unter anderem mit einer Expertin der Stuttgarter Zoos, der Wilhelma, in Kontakt. „Das ist für uns Neuland.“ Voraussichtlich bis mindestens kommenden Montag, 24. Juni, bleibt die Sperrung bestehen.

Einen Warnhinweis, den die Verantwortlichen der Stadt über ihre Social-Media-Kanäle veröffentlicht haben, nahmen nicht wenige User zum Anlass, an der Sichtung der Tiere zu zweifeln. Während manche User die Aktion für einen verspäteten Scherz zum 1. April halten, hinterfragen andere, ob die Spaziergängerin wohl nüchtern gewesen sei, als die vermeintliche Krokodils-Sichtung geschah.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte ein vermeintliches Krokodil in einem Badesee im Südwesten für Aufsehen: Damals wollten mehrere Zeugen am Ufer der Waldach in Nagold ein Tier gesehen haben. Am Ende stellte sich der Alligator aber als ein sehr langes Stofftier heraus.

Alle Badestellen, Freibäder und Thermen in der Region

Temperaturangaben nur bei Freibädern mit beheizten Becken und verlässlichen Informationen. Preise Stand 11.4.2019. Teilen Sie uns Änderungen an online@schwaebische.de mit.