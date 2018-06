Weil am Rhein ist erste „kinderfreundliche Kommune“ im Land

Das südbadische Weil am Rhein ist als erste Stadt im Baden-Württemberg zur „kinderfreundlichen Kommune“ ernannt worden. Die 30 000 Einwohner zählende Kleinstadt im Kreis Lörrach engagiere sich in besonderer Weise für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN), teilte das Deutsche Kinderhilfswerk am Donnerstag zur Preisverleihung in Weil am Rhein mit. Sie stärke die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und sei damit positives Beispiel für andere Kommunen. Nach Hanau in Hessen und Wolfsburg in Niedersachsen ist Weil am Rhein den Angaben zufolge die deutschlandweit dritte „kinderfreundlichen Kommune“.

Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen hat Weil am Rhein in den vergangenen zwei Jahren einen Aktionsplan erarbeitet und zudem einen Sonderbeauftragten zur Kinder- und Jugendbeteiligung eingestellt, sagte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz (CDU). Der Plan soll in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden. Er wird vom Kinderhilfswerk und dem UN-Kinderhilfswerk Unicef regelmäßig überprüft.

Die beiden Organisationen riefen andere Städte zur Nachahmung auf. Kinder- und Jugendbeteiligung könne auf kommunaler Ebene am besten umgesetzt werden, weil sie das unmittelbare Lebensumfeld der Heranwachsenden betreffe und Ergebnisse sich direkt auswirkten.

