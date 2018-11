Mit einen Riesenrad als Neuheit hat in Karlsruhe am Dienstag der Weihnachtsmarkt begonnen. Wer sich einen Überblick über alle weihnachtlichen Angebote auf dem Marktplatz, dem Friedrichsplatz und an der Kirche St. Stephan verschaffen möchte, kann das erstmals aus luftiger Höhe machen. Der Christkindlesmarkt ist nach Angaben der Stadt täglich ab 11.00 Uhr geöffnet. Letzter Tag ist der 23. Dezember. Das Kinderland auf dem Kirchplatz St. Stephan bleibt bis zum 6. Januar geöffnet. Schon eine Tradition ist der fliegende Weihnachtsmann über den Friedrichsplatz. Er zieht täglich um 17.00 und 19.00 Uhr über den weihnachtlich geschmückten Buden seine Bahn.

Infos zum Christkindlesmarkt in Karlsruhe