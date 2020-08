Die Mitglieder der Ellwanger Fliegergruppe stecken ihren Kopf auch in der Corona-Krise nicht in den Sand. Am Samstag, eigentlich das Wochenende des traditionellen Flugplatzfestes, zu dem normalerweise Tausende pilgern, haben sie Fliegerfreunde eingeladen, nach Erpfental zu kommen. Unter strengsten Abstandsregeln versteht sich: wer nicht angemeldet war, durfte auch nicht landen.

Der neue Vorsitzende der Fliegergruppe, Dominik Stempfle, und sein Stellvertreter Markus Beerhalter, gewählt bei der Hauptversammlung im Juli, hatten ein ...