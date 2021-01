Weihnachtsbaum fängt Feuer: Seniorin stirbt an Neujahr in der Region

Nachdem ihr Weihnachtsbaum an Neujahr Feuer gefangen hat, ist eine Seniorin aus Villingen im Krankenhaus gestorben.

Die 83-Jährige sei durch den Brand und den entstandenen Rauch schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Ihr 15-jähriger Enkel, der sich ebenfalls in ihrer Wohnung in Villingen (Landkreis Schwarzwald-Baar) aufhielt, blieb unverletzt. Eine echte Kerze soll den Brand am Freitagabend ausgelöst haben.

So oft rückt die Feuerwehr wegen brennender Bäume aus

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert.

Immer wieder kommt es an Weihnachten zu schweren Schäden und auch Todesopfern wegen brennender Weihnachtsbäume. Rund 15 000 Mal brennt es Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit in deutschen Wohnungen, so die Statistik der Feuerwehr. Oft entstehen solche Brände durch Unachtsamkeit und unsachgemäßen Umgang mit Kerzen.

Darauf sollte man achten

Von echten Kerzen am Weihnachtsbaum wird daher abgeraten. Wer nicht darauf verzichten will, sollte sie niemals unbeaufsichtigt brennen lassen - auch nicht für einen kurzen Moment.

Die Feuerwehr empfiehlt außerdem, immer einen Eimer Wasser, eine mit Wasser gefüllte Gießkanne, einen Feuerlöscher oder ein Feuerlöschspray in die direkte Nähe des Baumes zu stellen. Ausführliche Sicherheitshinweise finden Sie hier.