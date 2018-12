Wen Steuersorgen plagen, der kann zumindest in der Weihnachtszeit vorübergehend aufatmen. Die Finanzämter im Südwesten verzichten auch in diesem Jahr rund um die Festtage auf Vollstreckungen und Außenprüfungen. „Diese gute Tradition im Land trägt zur Bürgerfreundlichkeit der Finanzverwaltung bei“, teilte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Mittwoch mit. Vom 22. Dezember bis 1. Januar lassen die Ämter entsprechende Fälle demnach ruhen. Ausgenommen seien Einzelfälle, bei denen etwa eine Verjährung drohe. Auch Steuerbescheide werden während des sogenannten Weihnachtsfriedens weiter verschickt.