Weihnachten kann kommen: Stuttgarts Christbaum steht nun

Von sbo

Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckabfall, schneeweißes Gesicht – so erging es dem vergifteten Freund der Angeklagten nach Aussage seiner Ärztin. Er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, ist immer noch traumatisiert von der vierfachen Giftattacke seiner damaligen Freundin. Zwei Mal musste der Mann ins Krankenhaus, hat tagelang gelitten und sein Leben, so Gisela Skopp vom forensisch-toxologischen Institut München, habe an einem seidenen Faden gehangen.