Wehen Wiesbaden bleibt im Aufstiegskampf am Spitzentrio dran

Rüdiger Rehm stand die Freude über den Last-Minute-Erfolg zum vierjährigen Dienstjubiläum als Trainer des SV Wehen Wiesbaden ins Gesicht geschrieben. „Wir wussten, wie schwierig die Aufgabe wird. Wir freuen uns über den Sieg bei einem sehr starken Gegner und sind froh, dass wir unserer Serie weiter fortsetzen konnten“, sagte Rehm nach dem 1:0 (0:0) beim SV Waldhof Mannheim durch ein spätes Tor von Lukas Nilsson (89. Minute).

Die Hessen mischen als Tabellenfünfter der 3. Fußball-Liga mit 38 Punkten weiter im Aufstiegskampf mit und dürfen auf die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga hoffen. „Es ist natürlich umso wichtiger, dass uns in so einem Spiel auch mal der Lucky Punch gelingt. Wir wollten unsere Siegesserie unbedingt aufrechthalten. Das haben wir geschafft und jetzt eine Woche, um uns auf das nächste Spiel gegen den KFC Uerdingen vorzubereiten“, sagte Mittelfeldspieler Gianluca Korte.

In einem abwechslungsreichen Spiel hatten die Mannheimer die etwas besseren Chancen, scheiterten aber immer wieder am starken Gäste-Torwart Tim Boss. Kurz vor dem Ende nutzten die Hessen nach einem weiten Einwurf dann eine Unaufmerksamkeit in der Waldhof-Abwehr zum umjubelten Siegtor durch Nilsson. „Irgendwann denkst du als Trainer, dass das vermutlich ein 0:0-Spiel wird, es sei denn, es rutscht noch ein Ball rein. Und so war es dann auch. Diesmal waren wir der glückliche Sieger“, befand Rehm.

Kleiner Wermutstropfen: Vor dem Anpfiff teilte der Verein mit, dass Mittelfeldspieler Dominik Prokop wegen einer Meniskusverletzung operiert werden musste und voraussichtlich vier Monate lang ausfällt.

