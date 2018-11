Wegen Urheberrechten: Kneipe soll nach 30 Jahren nicht mehr „Pumuckl“ heißen

Seit Jahrzehnten heißt eine kleine Kneipe in Heilbronn „Pumuckl“ — doch zum Jahreswechsel ist Schluss damit. Weil die Inhaber der grafischen und literarischen Rechte rund um den frechen Kobold mit dem roten Wuschelkopf Lizenzgebühren einfordern, müsse er Nachforderungen und eine Strafe von insgesamt rund 3000 Euro zahlen, bestätigte Pächter Michael Fuchs einen Bericht der „Heilbronner Stimme“. Weil er sich auch in den nächsten Jahren den Namen nicht leisten könne, werde er die bei Dart-Spielern beliebte Kneipe nahe dem Neckarufer in „Fuchsbau“ umbenennen.

Von einem Streit will man beim Team der Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut nicht sprechen. Man komme schon zueinander, sagte Steffi Vogel in Walpertskirchen bei München. Etwas Geld müsse man aber fordern, schon um gerecht zu bleiben. Schließlich zahlten andere Lizenznehmer brav.

Das Tragische an der Geschichte ist, dass Fuchs selbst alles ins Rollen brachte. Er ist seit fünf Jahren Pächter, seine Vorgänger hätten ihm versichert, dass der Name für das Bistro okay sei. Als Fuchs aber T-Shirts für sein Dart-Team mit dem Konterfei des Kobolds drucken lassen wollte, fragte er vorsichtshalber doch in Walpertskirchen nach. Die T-Shirts seien kein Problem, hieß es dort, der Name des Lokals hingegen schon. Fuchs sieht ein, dass er den Rechteinhabern im Grunde chancenlos gegenübersteht.