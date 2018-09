Der heiße und meist trockene Sommer bringt den Winzern in diesem Jahr eine deutlich größere Ernte als sonst üblich. Die Menge werde bundesweit voraussichtlich bei 9,75 Millionen Hektolitern Wein liegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach ersten Schätzungen mit. Das ist rund eine Million Hektoliter mehr als im Mittel der Jahre 2012 bis 2017. Im Vergleich zum vergangenen Jahr liegt das Plus sogar voraussichtlich bei mehr als zwei Millionen Hektolitern.

Für das Anbaugebiet Baden erwarten die Statistiker in diesem Jahr rund 1,39 Millionen Hektoliter Wein, in Württemberg sollen es 1,11 Millionen werden. Im Vorjahr, das aber auch sehr schlecht war, hatten beide zusammen nur gut 1,8 Millionen Hektoliter. Deutlich größere Anbaugebiete als Baden und Württemberg sind Rheinhessen mit 2,82 Millionen Hektolitern und die Pfalz mit 2,38 Millionen.

Die beliebteste deutsche Rebsorte - der Riesling - legt 2018 im Vergleich zum Vorjahr kräftig um knapp 557 000 auf 2,08 Millionen Hektoliter zu.

Statistisches Bundesamt über Ernte der Weinbaubetriebe 2018