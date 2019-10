Wegen Schimmelkeim: Zott ruft fünf Sorten Sahnejoghurt zurück

Eine Belastung mit einem Schimmelkeim (Fusarium) in Sahnejoghurts von Zott kann dazu führen, dass diese vorzeitig schimmeln. Nach Angaben des Unternehmens Zott SE & Co. KG in Mertingen sind beim Verzehr gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Unwohlsein und Durchfall nicht auszuschließen.

Ob das Produkt auffällig ist, erkennt der Verbraucher an einer aufgeblähten oder eingezogenen Deckelplatine sowie an einer vergoren riechenden Joghurtmasse.

Folgende Sorten mit den jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdaten sind von einem vorzeitigen Verderb betroffen:

Zott Sahnejoghurt Pfirsich-Maracuja mit Datum 29.10.2019 und 01.11.2019

Zott Sahnejoghurt Panna Cotta mit Datum 29.10.2019, 31.10.2019 und 01.11.2019

Zott warnt außerdem vorbeugend vor dem Verzehr folgender Sorten:

Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g Pfirsich 31.10.19 F …

Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g Heidelbeer 31.10.19 F …

Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g Erdbeer 29.10.19 F … und 01.11.19 F …

Zott Sahnejoghurt Panna Cotta 150g Mango 29.10.19 F … und 01.11.19 F …

Zott Sahnejoghurt 150g Pfirsich-Maracuja 29.10.19 F … und 01.11.19 F …

Die Chargenkennzeichnung befindet sich auf dem Deckel der Verpackung.

Alle anderen Sahnejoghurts mit gleichen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Die Joghurts waren erhältlich in den Märkten von Bela, Bünting, Edeka, Famila, Globus, Kaufland, Metro Deutschland, Real, Rewe, Tegut und Wasgau

Die Ursache für die Kontamination ist nach Angaben von Zott mittlerweile identifiziert und behoben. Der Keim sei über eine Zudosage einer einzelnen Charge der Panna Cotta Creme in den Abfüllprozess gelangt. Alle anderen Zott-Produkte sind nicht betroffen und uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Verbraucher, die einen der aufgeführten Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage eines Kassenbons bei postalischer Einsendung der Deckelplatine an Zott eine Erstattung des Kaufpreises sowie der Portokosten.