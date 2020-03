Wegen Corona: Enkel-Verbot für Oma und Opa? - Das sagen Leser von Schwäbische.de

Für viele arbeitende Eltern sind Oma und Opa für die Kinderbetreuung von zentraler Bedeutung. Ein führender Virologe fordert ein Enkel-Verbot für Großeltern.

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - befragt: Was ist Ihre Meinung zu diesem Streitthema?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Liegt das nicht in der Eigenverantwortung der Familien?

Hans-Jürgen H.: "Ich werde so langsam das Gefühl nicht los, dass man mit Raketen auf Einzeller und Viren schießt. Klar sollte ich bestimmte Hygienevorschriften einhalten, aber das erwähnte Enkel-Verbot schießt schon den Vogel ab. Wer stellt die Eltern mit Bezahlung frei? Und liegt es nicht in der Eigenverantwortung der Familien, was sie tun? Hier werden ganz im Stillen Grundrechte aus den Angeln gehoben, wie es nicht mehr hinnehmbar ist. Bleibt beim gesunden Menschenverstand und regelt und reguliert nicht jedes Komma."

Bei uns herrscht vorerst Enkel-Verbot

Heidi M. via Facebook: "Mein Mann ist 76 und hat diverse Vorerkrankungen. Vorerst herrscht bei uns Enkel-Verbot, da die Kinder von der Schule erfahrungsgemäß regelmäßig Krankheiten einschleppen."

Oma und Opa sollten selbst bestimmen dürfen

Daniel M.: "Wie wäre es, wenn Oma und Opa selber bestimmen dürfen, ob sie die Enkel sehen möchten? Über die Gefahren muss man aufklären, dann kann der mündige Bürger seine Entscheidung treffen."

Das ist einigermaßen realitätsfern

Matthias M.: "Nachdem es ja am wichtigsten zu sein scheint, dass wir auch alle nach wie vor brav zum Arbeiten gehen, während die Freizeitbeschäftigungen eingeschränkt werden, ist ein solcher Vorschlag einigermaßen realitätsfremd. Denn viele Eltern oder Elternteile sind eben auf die Betreuung durch die Großeltern angewiesen. Und wer die flächendeckende, wochenlange Schließung von Schulen und Kindergärten fordert, muss auch eine Antwort auf die Frage haben, wo und durch wen die Kinder denn dann betreut werden sollen."

Im Keller einschließen kann nicht die Lösung sein

Claudia P.: "Vor allem, wenn gar keine realistische Möglichkeit besteht, eine solche Trennung durchzuführen, schüren solche Aussagen die meist ohnehin schon vorhandenen Sorgen um ältere oder vorerkrankte Familienmitglieder. Quasi zu sagen, dass man den Tod von 'Oma und Opa' in Kauf nimmt, wenn man den Kontakt zu den Enkeln nicht unterbindet, ist schon ein starkes Stück. Dass die Möglichkeit einer Ansteckung über die Kinder besteht, ist wohl jedem bewusst. Sich für das nächste halbe Jahr im Keller einzuschließen, wird aber auch für Großeltern kaum die Lösung sein. Wir wohnen z. B. im selben Haus und die Großeltern betreuen am Nachmittag."

Jetzt sieht man, wie viele Eltern von Oma und Opa abhängig sind

Margot B. via Facebook: "Jetzt sieht man, wie viele Eltern von Oma und Opa abhängig sind und man sollte immer damit rechnen, dass die Großeltern mal ausfallen. Daran denken ganz viele nicht. Man sollte immer einen Plan B in der Tasche haben oder es sich vorher überlegen, wie viel ich arbeiten kann. Ich habe zwei behinderte Kinder, für mich hat sich die Frage nach Arbeit nie gestellt. Wir sind viel in Therapie, bei Ärzten, in Krankenhäusern - Großeltern hatte das nie leisten können."

Das ist eine zwingende Konsequenz

Günter F.: "Das Kontaktverbot, das Prof. Drosten empfiehlt, ist die virologisch-epidemiologisch zwingende Konsequenz dessen, was man bislang über Covid-19 weiß. Es ist der bestmögliche Schutz der Alten bei begrenzter Zahl von Intensivbetten. Dazu gehört auch das Schließen von Gemeinschaftseinrichtungen, um die rasche Ausbreitung zu bremsen - zumindest in Ballungszentren mit viel Bevölkerung. Fanfreie Fußballstadien oder Kulturevents ohne Zuschauer sind in der momentanen Situation keine Diskussion wert, sondern selbstverständlich."

Kommt dann das Gesundheitsamt nach Hause und betreut?

Regina J.: "Wenn man Urgroßeltern meint, das würde ich noch verstehen. Mit 53 Jahren und einer Enkelin von sieben Jahren soll ich als Großmutter zur Risikogruppe gehören? Abgesehen davon, dass wir alle berufstätig sind und die Schulen eventuell schließen, wird wohl nur ein abwechselnder Betreuungsplan in der Familie funktionieren - oder kommt das Gesundheitsamt mit Personal nach Hause und betreut?"

Für Ältere kann das ziemlich ernst werden

Christine S.: "Wenn der Ernstfall eintritt, dann ist hier jeder ruhig. Da kann man auch mal etwas nachdenken, und nicht nur glauben, dass das schon alles wird und uns doch nichts passieren wird. Kinder haben so gut wie keine Symptome, das hat ein Virologe ausdrücklich erklärt. Aber für Ältere - und dazu gehören auch 50-Jährige - kann das vor allem bei entsprechenden Grunderkrankungen ziemlich ernst werden. Sehr viele uneinsichtige Kommentare hier.

Soziale Folgen nicht absehbar

Andreas W.: "Diese Forderung erscheint anhand der bisher kommunizierten Erkenntnisse medizinisch unlogisch: 1. Kinder erkranken äußerst selten 2. Sofern sie erkranken, dann mild bis symptomlos. Es ist kein schwerer Krankheitsverlauf bei einem Kind dokumentiert 3. Asymptomatische sollen nicht in der Lage sein, andere anzustecken 4. Bis dato wurde nur davon berichtet, dass Erwachsene Kinder angesteckt haben, nicht jedoch anders herum. Folgerichtig wäre also, wenn überhaupt, ein Kontaktverbot von Erwachsenen mit Älteren. Das ist pauschal aber nicht durchführbar, von den sozialen Folgen für die Familien einmal ganz abgesehen." [Der Verweis auf asymptomatische Personen ist nicht korrekt. Auch hier wird laut RKI von Ansteckungspotenzial ausgegangen. Das haben Fälle in China belegt. Dadurch wird der Kontakt mit asymptomatischen oder symptomschwachen Personen - wie Kindern - für ältere Personen sogar gefährlicher, da diese nicht auf eine offensichtliche Ansteckungsgefahr schließen können. Michael Wollny/Digitalredaktion]

Für Kinderbetreuung sollten Eltern einen Plan B haben

Sabine D. via Facebook: "Eltern sollten ja eigentlich einen Plan B haben, falls die Großeltern als Kinderbetreuung mal ausfallen. Und wenn die Großeltern 60+ sind oder Vorerkrankungen haben oder allgemein an Immunschwäche leiden, dann gehören sie laut RKI zur Risikogruppe - eine Erkrankung mit Covid-19 könnte schwerste Verläufe annehmen. Und hier sollten Eltern, als auch Großeltern, so vernünftig sein und als Prävention den persönlichen(!) Kontakt bis auf Weiteres einstellen. Es gibt ja Telefon und Skype. Schließlich will man als Eltern doch die eigenen Eltern noch lange behalten und die Großeltern ihre Kinder und Enkel doch noch ganz lange in den Arm nehmen. Oder?"

