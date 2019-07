Weg nach starken Regenfällen abgeschnitten: Zwei Personen in Höhle eingeschlossen

Starke Regenfälle haben am Sonntagnachmittag rund um den Landkreis Reutlingen Feuerwehr und Rettungskräfte gefordert. Innerhalb weniger Stunden schwollen Flüsse an, Straßen waren überflutet.

Auch der Wasserspiegel in der Falkensteiner Höhle stieg in der Folge stark an. Zwei Männer, die zu dem Zeitpunkt in der Höhle unterwegs waren, wurden vom Wasser eingeschlossen. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, soll es sich um einen Höhlenguide und dessen Kunden handeln.

Hier sind die beiden Höhlengänger eingeschlossen

Wie der leitende Branddirektor Harald Herrmann auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilte, habe man Kontakt zu den beiden Höhlengängern herstellen können. Die beiden gegen 18 Uhr als vermisst gemeldeten Männer befinden sich in der sogenannten Reutlinger Halle. Der Aufenthaltsort liegt etwa 500 Meter im Innern der Höhle.

Die Höhlenrettung Baden-Württemberg, die Bergwacht, die Freiw. Feuerwehr Grabenstetten sowie der DRK-Kreisverband Reutlingen mit Organisationsleiter Rettungsdienst, Notarzt und Rettungswagen sowie weiteren Bereitschaften aus Grabenstetten und Bad Urach sind dort derzeit noch im Einsatz. Zurzeit sind sechs Höhlentaucher vor Ort.

Aufgrund des zu großen Risikos einer Bergung noch am Abend werde morgen früh entschieden, wann man die beiden Personen auf welchem Weg retten könne. Beiden Höhlengängern gehe es gut, sie werden derzeit mit warmen Essen und warmer Kleidung versorgt.

Einsatz am späten Abend unterbrochen

Gegen 22.15 Uhr wurde der Einsatz für den Abend abgebrochen, am Montagmorgen werden die Bemühungen forgesetzt, um die beiden Männer aus der Höhle herauszuholen. Wie die "Südwest-Presse" berichtet, werden die Höhlenretter bei den Eingeschlossenen bleiben.

Auch da die Verantwortlichen sinkende Pegelstände und nachlassende Strömungen erwarten, gehe man derzeit davon aus, dass eine Rettungsaktion am Montag möglich ist.