Die Ostereiersuche am Sonntag könnte in einigen Teilen Baden-Württembergs ungemütlich werden. Ein Tiefdruckgebiet beschert dem Südwesten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Ostern sehr wechselhaftes Wetter. Am Karfreitag zieht ein Regengebiet übers Land und sorgt für Schauer und Temperaturen unter zehn Grad. In der Nacht zum Karsamstag zieht der Tiefausläufer nach Nordosten ab. Bei Temperaturen von zehn bis zwölf Grad sollte es bei Ostermärschen und Osterfeuern am Samstag weitestgehend trocken bleiben, nur in Oberschwaben regnet es laut DWD noch vereinzelt.

Schon am Ostersonntag erreicht dann der nächste Tiefausläufer Baden-Württemberg und bringt kalte Meeresluft mit sich. Bei sieben bis neun Grad kann es im ganzen Land immer wieder regnen. Zur neuen Woche bringt dann ein Hochdruckgebiet schöneres Wetter. Ab Ostermontag steigen die Temperaturen zwischen Mannheim und Bodensee, nach den Feiertagen wird es laut DWD sonniger und wärmer.