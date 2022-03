Wechsel beim Städtetag: Rottweils OB Broß rückt auf

Führungswechsel beim Städtetag im Südwesten: Ralf Broß, Oberbürgermeister von Rottweil, übernimmt von November an den Posten des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds. Der 55-Jährige folgt auf Gudrun Heute-Bluhm (65), die dann nach acht Jahren an der Spitze des Kommunalverbands ausscheidet. Der Vorstand habe Broß einstimmig für acht Jahre gewählt, teilte eine Sprecherin des Städtetags am Donnerstag in Stuttgart mit.

Broß ist parteilos und war 2017 zum zweiten Mal zum OB in seiner Heimatstadt Rottweil gewählt worden. Der Präsident des Städtetags, Mannheims OB Peter Kurz, zeigte sich erfreut, einen erfahrenen Kommunalpolitiker für diese Aufgabe gewonnen zu haben. „Gerade mit Blick auf die großen Herausforderungen der nachhaltigen Transformation, der Neuaufstellung der Städte nach Corona und der aktuellen Aufnahme vieler Geflüchteter aus der Ukraine braucht es diese Erfahrung.“

