Wawrinka und Raonic treten bei Stuttgarter Tennis-Turnier an

Der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger Stan Wawrinka und der frühere Wimbledon-Finalist Milos Raonic werden am Tennis-Turnier in Stuttgart teilnehmen. Der Schweizer und der Kanadier gaben ihre Zusage für das Rasen-Turnier vom 10. bis 16. Juni, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Wawrinka wird erstmals seit 2007 in Stuttgart dabei sein, damals wurde noch auf Sand gespielt. Raonic hatte im vergangenen Jahr das Endspiel gegen den Schweizer Topstar Roger Federer verloren. Zuvor standen bereits das kanadische Toptalent Denis Shapovalov und der Franzose Gael Monfils als Teilnehmer der diesjährigen Auflage fest.

