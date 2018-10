Wasserversorger verklagt Land: Herausgabe von Pestiziddaten

Der Verband Landeswasserversorgung Baden-Württemberg (LW) hat das Land verklagt, um die Herausgabe von Daten zum Pestizideinsatz in Wasserschutzgebieten zu erzwingen. Das bestätigte der kommunale Zweckverband am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte darüber am Samstag berichtet. „Es geht um Datentransparenz und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte LW-Sprecher Bernhard Röhrle. „Stichproben ergeben immer wieder, dass in den Gewässern einiges an Spritzmitteln unterwegs ist.“ Der Verband müsse wissen, mit was er bei der Aufbereitung rechnen und auf was er sich einstellen müsse, um die Wasserqualität zu sichern.

„Wir müssen gezielt suchen können, sonst wird die Analytik sehr aufwendig und extrem teuer“, sagt Röhrle. Das wiederum wirke sich auf die Wasserpreise aus. Die Bauern sammelten die Informationen, aber Dateneinsicht gebe es für den Verband nicht.

Geklagt hatte der LW bereits vor einem Monat und rechnet sich gute Chancen aus. „Die entsprechende EU-Rechtsverordnung sieht vor, dass Wasserversorger solche Daten einsehen dürfen“, sagt Röhrle. „Wir haben den starken Verdacht, dass die Landwirtschaftslobby die Politik bestimmt und der Umweltschutz und der Grundwasserschutz dabei unter die Räder kommen.“ Beim Landwirtschaftsministerium hingegen heißt es, man halte sich in der Sache an die geltende Rechtslage.