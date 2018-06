Wasserleiche: Polizei forscht nach Identität des Toten

Nach dem Fund einer Leiche im Neckar bei Heidelberg-Wieblingen haben sich die Behörden am Donnerstag um eine eindeutige Identifizierung bemüht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte es sich um einen 19-jährigen Studenten handeln, der seit Mitte Dezember vermisst wird. Entsprechende Papiere seien gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Tote war am Morgen am Wasserkraftwerk entdeckt worden. Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung lagen nicht vor.

In Mannheim identifizierten die Behörden unterdessen einen Toten, der am 10. Februar im Rhein bei Kirschgartshausen entdeckt worden war. Es handele sich um einen 26-Jährigen, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Mannheim sei ertrunken. Aus der Bevölkerung waren nach einem Aufruf zahlreiche Hinweise bei den Behörden eingegangen.

