Nach dem Fund einer Wasserleiche bei Schwanau (Ortenaukreis) soll eine rechtsmedizinische Untersuchung Identität und Todesursache klären. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, soll die Obduktion am Dienstag stattfinden. Auch anhand von DNA-Spuren versuche man, die Identität der Leiche zu klären. Ein Kanufahrer hatte am Sonntag eine Wasserleiche im Altrhein in Schwanau (Ortenaukreis) entdeckt.

Die Polizei hatte mitgeteilt, der Leichenfund werde im Zusammenhang mit dem Verschwinden eines 18-Jährigen aus Lahr geprüft. Er war im Februar nach einem Discobesuch nicht nach Hause gekommen und von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Hinweise sind nach Angaben der Polizei zu dem Fall bisher noch nicht eingegangen.

Mitteilung der Polizei vom Sonntag