Nach dem Fund einer Wasserleiche in der Donau in Riedlingen (Kreis Biberach) ist der Mann identifiziert. Der 53-Jährige stamme aus der Region, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er war Anfang Februar als vermisst gemeldet worden. Wie lange der Tote in der Donau lag, können die Beamten nicht sagen. Auch, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelt, könne nicht mehr bestimmt werden. Fremdverschulden werde ausgeschlossen.

Meldung der Polizei