Bei einer Schiffshavarie auf dem Neckar ist in den Maschinenraum eines beladenen Gütermotorkahns Wasser eingedrungen. Die Feuerwehr habe den Bereich am Dienstag leergepumpt und nahe der Schleuse Neckargemünd bei Heidelberg vorsorglich eine Ölsperre ausgelegt, teilte die Polizei mit. Es seien jedoch keine Stoffe in den Fluss geraten. Die Ursache des Wassereinbruchs war zunächst unklar. Ein Experte soll nun prüfen, ob das Schiff weiterfahren kann.

