Wasser aus undichter Leitung löste Lagerhallen-Brand aus

Wasser aus einer undichten Heizungsleitung hat zu dem Lagerhallen-Brand in Deckenpfronn (Kreis Böblingen) vor knapp zwei Wochen geführt. Das Wasser sei aus der Leitung in einen darunter angebrachten Stromverteiler gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es gab demnach einen Kurzschluss und Feuer brach aus. Zuerst war die Polizei von einem Schaden von etwa 250 000 Euro ausgegangen. Weil bei dem Brand aber unter anderem auch hochwertige Maschinen beschädigt wurden, liegt er wohl deutlich höher. Eine genaue Summe wurde nicht genannt.

Mitteilung der Polizei