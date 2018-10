Das Puzzlespiel um den Hotelneubau in Sigmaringen beginnt von vorne. Nach Angaben von Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm gibt es momentan drei Interessenten. Diese würden an Konzepten arbeiten und sie bis zum Jahresende vorstellen. Eher unwahrscheinlich ist, dass das Hotel auf dem Gelände des früheren Bundeswehrschulungsgebäudes am Donauufer entsteht. Dieses Gebäude hat das Immobilienunternehmen GSW gekauft. Deren Geschäftsführer hält den Abriss und Neubau eines Hotels an dieser Stelle für zu teuer.